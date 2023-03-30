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Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН - РИА Новости, 30.03.2023
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16:19 30.03.2023 (обновлено: 16:26 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavrov-1861886437.html
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН - РИА Новости, 30.03.2023
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:19
2023-03-30T16:26
россия
оон
в мире
нью-йорк (город)
сергей лавров
мария захарова
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН". Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она на брифинге.Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если он приедет в Нью-Йорк в апреле и если такой запрос поступит от российской стороны.
https://ria.ru/20230330/lavrov-1861871681.html
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россия, оон, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, мария захарова, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ООН, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Мария Захарова, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН

Глава МИД Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН в апреле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН". Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она на брифинге.
Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если он приедет в Нью-Йорк в апреле и если такой запрос поступит от российской стороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Вчера, 15:21
 
РоссияООНВ миреНью-Йорк (город)Сергей ЛавровМария ЗахароваСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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