https://ria.ru/20230330/lavrov-1861886437.html

Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН

Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН - РИА Новости, 30.03.2023

Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:19

2023-03-30T16:19

2023-03-30T16:26

россия

оон

в мире

нью-йорк (город)

сергей лавров

мария захарова

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН". Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она на брифинге.Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если он приедет в Нью-Йорк в апреле и если такой запрос поступит от российской стороны.

https://ria.ru/20230330/lavrov-1861871681.html

россия

нью-йорк (город)

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, мария захарова, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)