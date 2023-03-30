https://ria.ru/20230330/lavrov-1861886437.html
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН - РИА Новости, 30.03.2023
Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:19
2023-03-30T16:19
2023-03-30T16:26
россия
оон
в мире
нью-йорк (город)
сергей лавров
мария захарова
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН". Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она на брифинге.Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если он приедет в Нью-Йорк в апреле и если такой запрос поступит от российской стороны.
https://ria.ru/20230330/lavrov-1861871681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, оон, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, мария захарова, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН
Глава МИД Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Cовбезе ООН в апреле