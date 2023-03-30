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Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
19:29 30.03.2023 (обновлено: 20:19 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavra-1861967741.html
Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Власти признали недействительным распоряжение о передаче Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование УПЦ, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:29
2023-03-30T20:19
религия
киев
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
украина
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Власти признали недействительным распоряжение о передаче Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование УПЦ, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.Как уточнил глава министерства, суд признал законным одностороннее расторжение договора аренды зданий обители."Суд отказал в обеспечении иска по делу № 910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора", — уточнил Ткаченко.Накануне истек ультиматум, предъявленный Минкультуры в адрес Украинской православной церкви. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель.Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Сегодня суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории обители.В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он.В четверг, как сообщило издание "Страна.ua", комиссия, которая должна была описать имущество лавры после выселения монахов УПЦ, уехала из монастыря, так и не приступив к работе. К зданиям монастыря членов комиссии не пропустили верующие.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html
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киев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украина, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Украина, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Ситуация вокруг УПЦ
Киев признал недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ

Киев признал недействительным распоряжение о передаче Киево-Печерской лавры УПЦ 2013 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Власти признали недействительным распоряжение о передаче Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование УПЦ, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
«

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины времен (бывшего президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича от 11 июля 2013 года № 519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", — написал чиновник.

Как уточнил глава министерства, суд признал законным одностороннее расторжение договора аренды зданий обители.
"Суд отказал в обеспечении иска по делу № 910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным решения относительно одностороннего отказа от договора", — уточнил Ткаченко.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"
23 марта, 04:08
Накануне истек ультиматум, предъявленный Минкультуры в адрес Украинской православной церкви. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель.
Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Сегодня суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории обители.
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В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он.
В четверг, как сообщило издание "Страна.ua", комиссия, которая должна была описать имущество лавры после выселения монахов УПЦ, уехала из монастыря, так и не приступив к работе. К зданиям монастыря членов комиссии не пропустили верующие.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
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РелигияКиевМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)УкраинаУкраинская православная церковьКиево-Печерская ЛавраСитуация вокруг УПЦ
 
 
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