https://ria.ru/20230330/lavra-1861883379.html
Захарова назвала преступлением происходящее вокруг Киево-Печерской лавры
Захарова назвала преступлением происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
Захарова назвала преступлением происходящее вокруг Киево-Печерской лавры
Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:07
2023-03-30T16:07
2023-03-30T16:07
украина
киев
россия
мария захарова
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас украинские неонацисты вознамерились отобрать у Украинской православной церкви не только Киевско-Печерскую лавру, но и вторую по величине Почаевскую. Это произвол, конечно. Но он происходит при поддержке США и Константинополя. Такие действия все больше погружают Украину в самом плохом смысле этого слова в Средневековье. То самое, за которое потом католическая церковь извинялась, каялась, просила прощения. Все то, что сейчас происходит - невероятно, постыдно, - ведь оно санкционируется людьми, которым народ делегировал право управлять страной во благо страны и народа", - сказала Захарова на брифинге. "То, что мы сейчас видим, является преступлением киевского режима перед собственным народом. То, что киевский режим во главе с Зеленским сделал в отношении граждан Украины, на мой взгляд, является самым страшным преступлением, потому что люди доверили ему свои голоса, делегировали ему полномочия, а если говорить проще - они подарили ему возможность решать коллективно за них их судьбу. Ничего страшнее, ни с точки закона, ни с точки зрения морали, совести, быть не может, когда обманывают тех, кто тебе доверился", - добавила она. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861859311.html
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украина, киев, россия, мария захарова, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, религия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Религия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала преступлением происходящее вокруг Киево-Печерской лавры
Захарова назвала события вокруг Киево-Печерской лавры преступлением Киева против народа
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас украинские неонацисты вознамерились отобрать у Украинской православной церкви
не только Киевско-Печерскую лавру, но и вторую по величине Почаевскую. Это произвол, конечно. Но он происходит при поддержке США
и Константинополя. Такие действия все больше погружают Украину
в самом плохом смысле этого слова в Средневековье. То самое, за которое потом католическая церковь извинялась, каялась, просила прощения. Все то, что сейчас происходит - невероятно, постыдно, - ведь оно санкционируется людьми, которым народ делегировал право управлять страной во благо страны и народа", - сказала Захарова на брифинге.
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"То, что мы сейчас видим, является преступлением киевского режима перед собственным народом. То, что киевский режим во главе с Зеленским сделал в отношении граждан Украины, на мой взгляд, является самым страшным преступлением, потому что люди доверили ему свои голоса, делегировали ему полномочия, а если говорить проще - они подарили ему возможность решать коллективно за них их судьбу. Ничего страшнее, ни с точки закона, ни с точки зрения морали, совести, быть не может, когда обманывают тех, кто тебе доверился", - добавила она.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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