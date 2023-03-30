https://ria.ru/20230330/lavra-1861859311.html

Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры

Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023

Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры

Ряд украинских судей, не желающих принимать участие в рассмотрении иска Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора аренды монастыря с ней,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:45

2023-03-30T14:45

2023-03-30T14:45

религия

киев

украина

николай балашов

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861451660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3165eaf609a1a8584656ff0dc16310b9.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ряд украинских судей, не желающих принимать участие в рассмотрении иска Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора аренды монастыря с ней, взяли самоотвод от дела, заявил советник Патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, протоиерей Николай Балашов. "Несколько судей взяли самоотвод, не желая или опасаясь принимать участие в рассмотрении этого дела", – сказал он на посвященной ситуации вокруг Киево-Печерской лавры пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/kiev-1861841398.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, украина, николай балашов, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра