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Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
14:45 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/lavra-1861859311.html
Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры
Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры
Ряд украинских судей, не желающих принимать участие в рассмотрении иска Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора аренды монастыря с ней,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:45
2023-03-30T14:45
религия
киев
украина
николай балашов
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ряд украинских судей, не желающих принимать участие в рассмотрении иска Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора аренды монастыря с ней, взяли самоотвод от дела, заявил советник Патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, протоиерей Николай Балашов. "Несколько судей взяли самоотвод, не желая или опасаясь принимать участие в рассмотрении этого дела", – сказал он на посвященной ситуации вокруг Киево-Печерской лавры пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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киев, украина, николай балашов, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Киев, Украина, Николай Балашов, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Судьи в Киеве берут отвод, чтобы не рассматривать иск Киево-Печерской лавры

Советник Патриарха Кирилла Балашов: судьи берут отвод от дела Киево-Печерской лавры

© Фото : пресс-служба УПЦПрихожане перед службой в Киево-Печерской лавре
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ряд украинских судей, не желающих принимать участие в рассмотрении иска Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора аренды монастыря с ней, взяли самоотвод от дела, заявил советник Патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, протоиерей Николай Балашов.
"Несколько судей взяли самоотвод, не желая или опасаясь принимать участие в рассмотрении этого дела", – сказал он на посвященной ситуации вокруг Киево-Печерской лавры пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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РелигияКиевУкраинаНиколай БалашовАлександр Ткаченко (протоиерей)Ситуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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