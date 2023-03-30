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РПЦ поблагодарила всех, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
14:44 30.03.2023 (обновлено: 14:45 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavra-1861859069.html
РПЦ поблагодарила всех, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры
РПЦ поблагодарила всех, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
РПЦ поблагодарила всех, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры
Русская православная церковь благодарна всем поместным церквам, предстоятелям, иерархам, монашествующим, которые не стали молчать и выступили в защиту монахов... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:44
2023-03-30T14:45
религия
украина
киев
николай балашов
александр ткаченко (протоиерей)
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Русская православная церковь благодарна всем поместным церквам, предстоятелям, иерархам, монашествующим, которые не стали молчать и выступили в защиту монахов Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. "Мы безусловно благодарны всем поместным церквам, предстоятелям, иерархам, монашествующим, которые высказались в связи с событиями вокруг Киево-Печерской лавры. Насколько эти голоса будут услышаны представителями киевского режима, трудно прогнозировать. Произведут ли они свое действие на решение киевских властей, мы не знаем, но то, что наши братья не стали молчать в связи с происходящим, это и нас, и, прежде всего, защитников лавры, радует и вдохновляет", - сказал РИА Новости протоиерей. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, киев, николай балашов, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Николай Балашов, Александр Ткаченко (протоиерей), Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
РПЦ поблагодарила всех, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры

Протоиерей Балашов: РПЦ благодарна всем, кто выступил в защиту Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Русская православная церковь благодарна всем поместным церквам, предстоятелям, иерархам, монашествующим, которые не стали молчать и выступили в защиту монахов Киево-Печерской лавры, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
"Мы безусловно благодарны всем поместным церквам, предстоятелям, иерархам, монашествующим, которые высказались в связи с событиями вокруг Киево-Печерской лавры. Насколько эти голоса будут услышаны представителями киевского режима, трудно прогнозировать. Произведут ли они свое действие на решение киевских властей, мы не знаем, но то, что наши братья не стали молчать в связи с происходящим, это и нас, и, прежде всего, защитников лавры, радует и вдохновляет", - сказал РИА Новости протоиерей.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаКиевНиколай БалашовАлександр Ткаченко (протоиерей)Русская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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