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В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
13:19 30.03.2023 (обновлено: 13:20 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavra-1861829352.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре
В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 30.03.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре
Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:19
2023-03-30T13:20
религия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", - сказал Песков журналистам.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. В четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, дмитрий песков
Религия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре

Песков: Москва решительно осуждает попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", - сказал Песков журналистам.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. В четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи
Вчера, 12:29
 
РелигияРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаДмитрий Песков
 
 
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