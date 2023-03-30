В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре
Песков: Москва решительно осуждает попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры
© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", - сказал Песков журналистам.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. В четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.