https://ria.ru/20230330/lavra-1861829352.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 30.03.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре

Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:19

2023-03-30T13:19

2023-03-30T13:20

религия

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и РПЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", - сказал Песков журналистам.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. В четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861809841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, дмитрий песков