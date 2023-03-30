https://ria.ru/20230330/lavra-1861809841.html
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи - РИА Новости, 30.03.2023
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи
Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поют тропарь Пасхи, защищая храмы Киево-Печерской лавры и пещеры с мощами от комиссии украинских... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:29
2023-03-30T12:29
2023-03-30T12:29
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
александр ткаченко (протоиерей)
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поют тропарь Пасхи, защищая храмы Киево-Печерской лавры и пещеры с мощами от комиссии украинских властей, видео с кадрами из монастыря РИА Новости прислали очевидцы. К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", чтобы провести опись имущества. Верующие, которых собрались сотни, и число которых, как видно на записях, продолжает увеличиваться, не допускают их к зданиям, а правоохранители не вмешиваются в ситуацию. Прихожане выкрикивают "Христос воскресе!", на возглас откликаются хором: "Воистину воскресе!". Защитники лавры скандируют "Яко с нами Бог!" и поют тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущем во гробех живот даровав". Среди них видны монахи и монахини. "Мы вас не трогаем! Дайте нам молиться за наших мужей, за наших сыновей, за наших отцов, которые защищают ваши (жизни – ред.) здесь, на Украине!" – слышен голос одной из прихожанок на видео. Среди собравшихся обсуждают, что к монастырю прибыла замминистра культуры Украины Александра Ткаченко, доверия к ней не испытывают. На спинах у некоторых из сопровождающих комиссию властей силовиков видны надписи: "Полиция диалога". Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861788762.html
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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
2023-03-30T12:29
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей), киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Александр Ткаченко (протоиерей), Киево-Печерская Лавра
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи и скандируют "Яко с нами Бог!"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поют тропарь Пасхи, защищая храмы Киево-Печерской лавры и пещеры с мощами от комиссии украинских властей, видео с кадрами из монастыря РИА Новости прислали очевидцы.
К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", чтобы провести опись имущества. Верующие, которых собрались сотни, и число которых, как видно на записях, продолжает увеличиваться, не допускают их к зданиям, а правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
Прихожане выкрикивают "Христос воскресе!", на возглас откликаются хором: "Воистину воскресе!". Защитники лавры скандируют "Яко с нами Бог!" и поют тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущем во гробех живот даровав". Среди них видны монахи и монахини.
"Мы вас не трогаем! Дайте нам молиться за наших мужей, за наших сыновей, за наших отцов, которые защищают ваши (жизни – ред.) здесь, на Украине
!" – слышен голос одной из прихожанок на видео. Среди собравшихся обсуждают, что к монастырю прибыла замминистра культуры Украины Александра Ткаченко
, доверия к ней не испытывают.
Источник рассказал о сбежавшем в ПЦУ монахе Киево-Печерской лавры
На спинах у некоторых из сопровождающих комиссию властей силовиков видны надписи: "Полиция диалога".
Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих