https://ria.ru/20230330/lavra-1861807983.html

Комиссия по описи имущества покинула территорию Киево-Печерской лавры

Комиссия по описи имущества покинула территорию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023

Комиссия по описи имущества покинула территорию Киево-Печерской лавры

Комиссия, которая должна была описать имущество Киево-Печерской лавры после выселения монахов канонической Украинской православной церкви, уехала из монастыря,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:24

2023-03-30T12:24

2023-03-30T14:27

религия

религия

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Комиссия, которая должна была описать имущество Киево-Печерской лавры после выселения монахов канонической Украинской православной церкви, уехала из монастыря, так и не приступив к работе, сообщило издание "Страна.ua".На территории обители продолжают находиться сотрудники полиции с автоматами.К зданиям монастыря членов комиссии не пропустили верующие. При этом в лавре начали бить в набат.Силовики не стали вмешиваться в ситуацию.Накануне истек ультиматум, предъявленный Министерством культуры в адрес Украинской православной церкви. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Сегодня суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории обители.В свою очередь, как отметил наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь), разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861788762.html

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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры 2023-03-30T12:24 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, киево-печерская лавра, киев, украина