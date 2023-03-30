https://ria.ru/20230330/lavra-1861788762.html

Источник рассказал о сбежавшем в ПЦУ монахе Киево-Печерской лавры

Источник рассказал о сбежавшем в ПЦУ монахе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023

Источник рассказал о сбежавшем в ПЦУ монахе Киево-Печерской лавры

Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш), перешедший в раскол из канонической Украинской православной церкви (УПЦ), был в монастыре... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:44

2023-03-30T11:44

2023-03-30T12:57

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш), перешедший в раскол из канонической Украинской православной церкви (УПЦ), был в монастыре ризничим, во время инвентаризации имущества, за которое он отвечал, было обнаружено много пропаж, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ. "Обнаружили, что пропали чаши, почти полсотни, иконы разные, покровцы (платы, которыми на литургии покрывают чашу с причастием) – ну то есть всё, к чему был доступ у ризничего", - сказал собеседник агентства, комментируя проведение инвентаризации в монастыре. Он также сообщил, что ризничий Авраамий в последние несколько дней сказывался "на больничном. Насельники лавры, к своему удивлению, узнали про переход Авраамия в ПЦУ в среду на "Мариином стоянии" – службы "утрени четвертка Великого канона" с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской, которая проводится раз в год. "В лавре он относительно недолго, в 2021 ему архимандрита дали. Пару месяцев ходил, приставал ко всем с вопросом про ПЦУ", – рассказал источник РИА Новости. В видеообращении на YouTube Лотыш, называющий себя "членом духовного собора лавры", заявил, что самостоятельно решил уйти в ПЦУ. Он призвал лаврских насельников "остаться в лавре в составе поместной православной церкви Украины под омофором блаженнейшего митрополита Епифания", и обвинил саму каноническую УПЦ в гонениях на нее украинских властей, так как она не желает "разорвать подчинение Москве" и признать раскол. Обращение было записано в переданной раскольникам украинскими властями Успенской церкви лавры. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230330/monakhi-1861786811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, youtube, ситуация вокруг упц, религия