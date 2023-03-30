Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции
В комиссии для описи имущества Киевской лавры не исключили, что понадобится помощь полиции
© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Один из членов комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, Александр Овчар не исключил, что придется обратиться за помощью к полиции, если им не дадут работать.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
"На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям", - отметил Овчар на видео, опубликованном изданием.
Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.