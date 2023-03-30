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Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
11:43 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/lavra-1861788585.html
Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции
Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции - РИА Новости, 30.03.2023
Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции
Один из членов комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:43
2023-03-30T11:43
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
русская православная церковь
страна.ua
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Один из членов комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, Александр Овчар не исключил, что придется обратиться за помощью к полиции, если им не дадут работать. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию. "На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям", - отметил Овчар на видео, опубликованном изданием. Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, русская православная церковь, страна.ua, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Страна.ua, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Комиссии по описи имущества Киевской лавры может понадобится помощь полиции

В комиссии для описи имущества Киевской лавры не исключили, что понадобится помощь полиции

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Один из членов комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, Александр Овчар не исключил, что придется обратиться за помощью к полиции, если им не дадут работать.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры
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"На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям", - отметил Овчар на видео, опубликованном изданием.
Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
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Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
Лама Буда Бадмаев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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РелигияУкраинаКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьРусская православная церковьСтрана.uaСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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