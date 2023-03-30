https://ria.ru/20230330/lavra-1861764935.html

Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре

Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 30.03.2023

Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре

К Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании обители, но верующие не допускают их к РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:32

2023-03-30T10:32

2023-03-30T12:36

религия

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании обители, но верующие не допускают их к зданиям, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".Сотрудники полиции пока не вмешиваются в ситуацию. В лавре бьют в набат."Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв", — сообщается в Telegram-канале УПЦ.Один из членов комиссии Александр Овчар в беседе со "Страной.ua" не исключил, что им придется обратиться за помощью к полиции."На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям", — отметил он.Как сообщалось ранее, сегодня служба в лавре проходит в обычном режиме, ее возглавляет митрополит Онуфрий. Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах полон верующих, проход для паломников открыт.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить их право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Сегодня суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории обители.В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он. Также настоятель отметил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230330/veruyuschie-1861727623.html

https://ria.ru/20230330/antonov-1861732910.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861689231.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры 2023-03-30T10:32 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра