Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/kvoty-1861734556.html
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО - РИА Новости, 30.03.2023
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:21
2023-03-30T06:21
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
яна лантратова
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для вдов участников спецоперации - ввести отдельную квоту для обучения на бюджете в вузах, а также возможность заключать соцконтракт вне зависимости от уровня дохода, копия обращения имеется у РИА Новости. Как указывает Лантратова в обращении, вдовы военнослужащих-участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, "так как условия их жизни полностью изменились", они оказались в сложной жизненной ситуации. По ее словам, часть этих женщин испытывают трудности с трудоустройством, что влечёт снижение дохода семьи и качества жизни в целом. В связи с этим депутат предлагает рассмотреть три инициативы, направленные на социальную адаптацию вдов и их детей, повышение качества жизни в целом. Одна из них - отдельная квота на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе. Кроме того, политик предлагает кабмину предоставлять вдовам участников спецоперации возможность заключать социальный контракт "вне зависимости от уровня их доходов". Последняя инициатива касается обеспечения доступа для женщин к услугам бизнес–инкубаторов на льготных условиях - организациям, занимающимся поддержкой проектов молодых предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, украина, яна лантратова, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Яна Лантратова, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО

Депутат Госдумы Лантратова предложила расширить квоты в вузах для вдов участников СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для вдов участников спецоперации - ввести отдельную квоту для обучения на бюджете в вузах, а также возможность заключать соцконтракт вне зависимости от уровня дохода, копия обращения имеется у РИА Новости.
Как указывает Лантратова в обращении, вдовы военнослужащих-участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, "так как условия их жизни полностью изменились", они оказались в сложной жизненной ситуации. По ее словам, часть этих женщин испытывают трудности с трудоустройством, что влечёт снижение дохода семьи и качества жизни в целом. В связи с этим депутат предлагает рассмотреть три инициативы, направленные на социальную адаптацию вдов и их детей, повышение качества жизни в целом.
Одна из них - отдельная квота на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе.
Кроме того, политик предлагает кабмину предоставлять вдовам участников спецоперации возможность заключать социальный контракт "вне зависимости от уровня их доходов". Последняя инициатива касается обеспечения доступа для женщин к услугам бизнес–инкубаторов на льготных условиях - организациям, занимающимся поддержкой проектов молодых предпринимателей.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
Вчера, 00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаЯна ЛантратоваВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала