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В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО

В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО - РИА Новости, 30.03.2023

В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:21

2023-03-30T06:21

2023-03-30T06:21

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

яна лантратова

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для вдов участников спецоперации - ввести отдельную квоту для обучения на бюджете в вузах, а также возможность заключать соцконтракт вне зависимости от уровня дохода, копия обращения имеется у РИА Новости. Как указывает Лантратова в обращении, вдовы военнослужащих-участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, "так как условия их жизни полностью изменились", они оказались в сложной жизненной ситуации. По ее словам, часть этих женщин испытывают трудности с трудоустройством, что влечёт снижение дохода семьи и качества жизни в целом. В связи с этим депутат предлагает рассмотреть три инициативы, направленные на социальную адаптацию вдов и их детей, повышение качества жизни в целом. Одна из них - отдельная квота на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе. Кроме того, политик предлагает кабмину предоставлять вдовам участников спецоперации возможность заключать социальный контракт "вне зависимости от уровня их доходов". Последняя инициатива касается обеспечения доступа для женщин к услугам бизнес–инкубаторов на льготных условиях - организациям, занимающимся поддержкой проектов молодых предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального государственного фонда. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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россия, донбасс, украина, яна лантратова, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, общество