https://ria.ru/20230330/ksir-1861989695.html

США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне

США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 30.03.2023

США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне

США в результате недавних ударов в Сирии уничтожили восемь боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:22

2023-03-30T22:22

2023-03-30T23:14

в мире

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

министерство обороны сша

патрик райдер

корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США в результате недавних ударов в Сирии уничтожили восемь боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.США ранее нанесли удары в Сирии по формированиям, связанным с КСИР, в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным Минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в минувший четверг. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230130/ksir-1848287621.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, патрик райдер, корпус стражей исламской революции