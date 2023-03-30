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США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 30.03.2023
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22:22 30.03.2023 (обновлено: 23:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/ksir-1861989695.html
США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне
США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 30.03.2023
США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне
США в результате недавних ударов в Сирии уничтожили восемь боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:22
2023-03-30T23:14
в мире
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
министерство обороны сша
патрик райдер
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США в результате недавних ударов в Сирии уничтожили восемь боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.США ранее нанесли удары в Сирии по формированиям, связанным с КСИР, в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным Минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в минувший четверг. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сирия
сша
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, патрик райдер, корпус стражей исламской революции
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Министерство обороны США, Патрик Райдер, Корпус стражей исламской революции
США уничтожили восемь связанных с КСИР лиц, утверждают в Пентагоне

Пентагон: США уничтожили восемь лиц, связанных с КСИР, при недавних ударах в Сирии

© AP PhotoВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США в результате недавних ударов в Сирии уничтожили восемь боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«

"По нашим оценкам, в результате наших ударов по двум объектам сил "Аль-Кудс" КСИР были уничтожены восемь боевиков", — сказал Райдер в ходе брифинга. Он подчеркнул, что ликвидированные боевики, несмотря на тесные связи с КСИР, сами не являлись иранскими гражданами.

США ранее нанесли удары в Сирии по формированиям, связанным с КСИР, в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и еще шесть получили ранения. По данным Минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в минувший четверг. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Министерство обороны СШАПатрик РайдерКорпус стражей исламской революции
 
 
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