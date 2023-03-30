https://ria.ru/20230330/krym-1861926232.html
"За каждую милю". В Британии описали, что ждет ВСУ в случае удара по Крыму
"За каждую милю". В Британии описали, что ждет ВСУ в случае удара по Крыму - РИА Новости, 30.03.2023
"За каждую милю". В Британии описали, что ждет ВСУ в случае удара по Крыму
Попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма может поставить ВСУ в затруднительное положение, написал офицер британской разведки в отставке Филипп... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:56
2023-03-30T17:56
2023-03-30T18:11
политика
республика крым
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма может поставить ВСУ в затруднительное положение, написал офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм в статье для Daily Mail.По словам военного, в случае атаки Украине придется буквально "сражаться за каждую милю" на полуострове, население которого лояльно относится к России."Это потребует массированной десантной операции. <…> Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится", — предупредил разведчик.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, после которых "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html
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политика, республика крым, россия, вооруженные силы украины
Политика, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"За каждую милю". В Британии описали, что ждет ВСУ в случае удара по Крыму
Британский разведчик Ингрэм: попытка высадить десант в Крыму приведет к поражению ВСУ