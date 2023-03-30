https://ria.ru/20230330/krizis-1861880360.html
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 30.03.2023
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлен на 60 дней, за соответствующее решение проголосовала в четверг правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:58
2023-03-30T15:58
2023-03-30T16:20
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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлен на 60 дней, за соответствующее решение проголосовала в четверг правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости.Накануне правительство страны обратилось к депутатам законодательного собрания с просьбой продлить режим ЧП из-за энергетического кризиса и ситуации на Украине. Согласно принятому решению, режим ЧП продлевается с 5 апреля."Принимаем предложение кабинета министров. Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 61 депутата", - заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания, которое транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн.Премьер Молдавии Дорин Речан, который обратился к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметил, что не миновали риски "гибридных угроз" для страны. "Мы должны понимать, что продление чрезвычайного положения необходимо, потому что мы сталкиваемся с элементами "гибридных угроз" со стороны России против Молдавии, которой так или иначе помогают", — сказал Речан.По его словам, внутри Молдавии сохраняются риски в сфере энергоснабжения в контексте военных действий на Украине. "У нас недостаточно генерирующих мощностей в стране, а с другой стороны, есть бомбардировки энергетической инфраструктуры на Украине", - сказал Речан."К сожалению, мы видели, что проплаченные протесты никуда не делись. Мы наблюдали, как оказывалось давление на полицию, как провоцировались столкновения", - добавил он.Премьер заверил, что режим ЧП не повлияет на проведение выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, которые запланированы на 30 апреля.Оппозиция выступила категорически против продления режима ЧП. Депутаты партии "Шор" предупредили о бойкоте заседания парламента еще до его начала. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этой инициативы из повестки, но их предложение не получило поддержки большинства, поэтому и они отказались участвовать в рассмотрении этого вопроса.В Молдавии режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов, действует с 24 февраля 2022 года. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанной Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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в мире, молдавия, украина, россия, игорь гросу, дорин речан, молдовагаз, газпром
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Игорь Гросу, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса еще на 60 дней
КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлен на 60 дней, за соответствующее решение проголосовала в четверг правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости.
Накануне правительство страны обратилось к депутатам законодательного собрания с просьбой продлить режим ЧП из-за энергетического кризиса и ситуации на Украине
. Согласно принятому решению, режим ЧП продлевается с 5 апреля.
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"Принимаем предложение кабинета министров. Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 61 депутата", - заявил спикер парламента Игорь Гросу
во время заседания, которое транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн.
Премьер Молдавии Дорин Речан
, который обратился к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметил, что не миновали риски "гибридных угроз" для страны. "Мы должны понимать, что продление чрезвычайного положения необходимо, потому что мы сталкиваемся с элементами "гибридных угроз" со стороны России
против Молдавии, которой так или иначе помогают", — сказал Речан.
По его словам, внутри Молдавии сохраняются риски в сфере энергоснабжения в контексте военных действий на Украине. "У нас недостаточно генерирующих мощностей в стране, а с другой стороны, есть бомбардировки энергетической инфраструктуры на Украине", - сказал Речан.
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"К сожалению, мы видели, что проплаченные протесты никуда не делись. Мы наблюдали, как оказывалось давление на полицию, как провоцировались столкновения", - добавил он.
Премьер заверил, что режим ЧП не повлияет на проведение выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, которые запланированы на 30 апреля.
Оппозиция выступила категорически против продления режима ЧП. Депутаты партии "Шор" предупредили о бойкоте заседания парламента еще до его начала. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этой инициативы из повестки, но их предложение не получило поддержки большинства, поэтому и они отказались участвовать в рассмотрении этого вопроса.
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В Молдавии режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов, действует с 24 февраля 2022 года. В декабре Кишинев
вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанной Приднестровья). "Молдовагаз
" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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