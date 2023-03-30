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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 30.03.2023

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса

Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлен на 60 дней, за соответствующее решение проголосовала в четверг правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:58

2023-03-30T15:58

2023-03-30T16:20

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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в Молдавии продлен на 60 дней, за соответствующее решение проголосовала в четверг правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости.Накануне правительство страны обратилось к депутатам законодательного собрания с просьбой продлить режим ЧП из-за энергетического кризиса и ситуации на Украине. Согласно принятому решению, режим ЧП продлевается с 5 апреля."Принимаем предложение кабинета министров. Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 61 депутата", - заявил спикер парламента Игорь Гросу во время заседания, которое транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн.Премьер Молдавии Дорин Речан, который обратился к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметил, что не миновали риски "гибридных угроз" для страны. "Мы должны понимать, что продление чрезвычайного положения необходимо, потому что мы сталкиваемся с элементами "гибридных угроз" со стороны России против Молдавии, которой так или иначе помогают", — сказал Речан.По его словам, внутри Молдавии сохраняются риски в сфере энергоснабжения в контексте военных действий на Украине. "У нас недостаточно генерирующих мощностей в стране, а с другой стороны, есть бомбардировки энергетической инфраструктуры на Украине", - сказал Речан."К сожалению, мы видели, что проплаченные протесты никуда не делись. Мы наблюдали, как оказывалось давление на полицию, как провоцировались столкновения", - добавил он.Премьер заверил, что режим ЧП не повлияет на проведение выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, которые запланированы на 30 апреля.Оппозиция выступила категорически против продления режима ЧП. Депутаты партии "Шор" предупредили о бойкоте заседания парламента еще до его начала. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этой инициативы из повестки, но их предложение не получило поддержки большинства, поэтому и они отказались участвовать в рассмотрении этого вопроса.В Молдавии режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов, действует с 24 февраля 2022 года. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанной Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861274558.html

https://ria.ru/20230328/moldavia-1861306563.html

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в мире, молдавия, украина, россия, игорь гросу, дорин речан, молдовагаз, газпром