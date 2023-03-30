https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html

"Поймали не всех". Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область

"Поймали не всех". Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область - РИА Новости, 30.03.2023

"Поймали не всех". Гибель участника СВО взбудоражила Ленинградскую область

Следователи разбираются в жестоком избиении и смерти 43-летнего Алексея Лымаря, который приехал с фронта. На днях задержали первого подозреваемого. Остальных... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:14

происшествия

гатчина

луганская народная республика

донбасс

александр бастрыкин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи разбираются в жестоком избиении и смерти 43-летнего Алексея Лымаря, который приехал с фронта. На днях задержали первого подозреваемого. Остальных разыскивают. О том, что случилось в Гатчине, — в материале РИА Новости.Удар шокеромВечером 22 февраля родственники и друзья отмечали день рождения матери Алексея в одном из гатчинских ресторанов. Ближе к полуночи гости стали расходиться. Лымарь же с приятелем направились в ночной клуб Story. Однако охранники их не пропустили.Завязалась драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали семь человек. Спустя несколько минут подъехали сотрудники полиции и служащие Росгвардии.Дальнейшее засняли на мобильный телефон родные Алексея. На опубликованных в интернете кадрах видно: он лежит на животе, над ним стоят четверо в форме. Трое заводят руки за спину и пытаются надеть наручники, четвертый бьет задержанного электрошокером по левой ноге.Скрутили, отвезли в ближайший отдел полиции. Составили протокол об административном нарушении и выписали штраф 500 рублей за мелкое хулиганство. Ночь Алексей провел в камере, утром вернулся домой.Вскоре он почувствовал себя плохо и вместе с супругой поехал в больницу. Врачи диагностировал множественные переломы лицевого скелета и челюсти, а также разрыв пищевода. Пострадавшего сразу госпитализировали и прооперировали.Родственники попросили полицейских установить участников драки. Сотрудники клуба заявили, что никакого отношения к происшествию не имеют. А видеокамеры в тот вечер почему-то не работали.У пострадавшего спустя две недели случился инсульт, затем отказали почки и селезенка. Двадцатого марта он, несмотря на усилия медиков, скончался.Общественный резонансПо словам друзей, Алексей был совершенно неконфликтным. "Я вообще очень удивился, узнав, что он попал в такую переделку, — говорит его бывший коллега Евгений. — Возможно, был нетрезвым, но охранники все равно вели себя слишком агрессивно".В Гатчине его знали многие. Отец троих детей, он успешно вел собственный бизнес — грузоперевозки.На фото: Алексей ЛымарьОсенью, когда объявили мобилизацию, пошел на фронт добровольцем. Воевал в пехоте на территории ЛНР. В январе заболел пневмонией, и его отправили домой лечиться. Собирался вернуться в Донбасс.Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Полицейские опять наведались в ночной клуб. Вскоре заведение закрылось. "На неопределенный срок", — сообщили там.Руководство продолжает всячески открещиваться от причастности к драке и грозит судом тем, кто доказывают обратное."Вечером 22 февраля за территорией клуба произошел инцидент. Одному из посетителей отказали во входе, потому что он вел себя агрессивно и конфликтовал с прохожими. Поэтому мы вызвали полицию. Отметим, что наш клуб не имеет никакого отношения к данному происшествию и готов помогать в поиске причастных к этому людей" — такое заявление опубликовали на странице заведения во "ВКонтакте" утром 21 марта.Первые арестыНа следующий день после кончины Лымаря возбудили уголовное дело по статье 111 части четыре "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Задержали первого подозреваемого.По данным местных СМИ, это охранник ночного клуба. Официально он служит в СОБРе, а там лишь подрабатывает. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Вероятно, заключение под стражу. Отметим, что сотрудники правоохранительных органов могут совмещать службу лишь с преподавательской или научной деятельностью. Подрабатывать в ночных заведениях категорически запрещено.Остальных участников драки ищут. Среди подозреваемых также администратор клуба, который, как утверждают очевидцы, бил Алексея стулом.Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Материалы передали в отдел по особо важным делам областного управления СКР. Фигурантам, если вину докажут в суде, грозит до 15 лет колонии строгого режима.

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https://ria.ru/20230222/kriminal-1853497337.html

https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

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гатчина

луганская народная республика

донбасс

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, гатчина, луганская народная республика, донбасс, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)