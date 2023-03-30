https://ria.ru/20230330/kot-1861835571.html
Муфтий возмутился похоронами тюменского кота-рекордсмена по "шариату"
Муфтий возмутился похоронами тюменского кота-рекордсмена по "шариату" - РИА Новости, 30.03.2023
Муфтий возмутился похоронами тюменского кота-рекордсмена по "шариату"
Похороны тюменского кота по "мусульманским традициям" ничего общего с законами ислама не имеют, умма (община) сочувствует хозяйке почившего кота, но возмущена... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:37
2023-03-30T13:37
2023-03-30T13:37
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Похороны тюменского кота по "мусульманским традициям" ничего общего с законами ислама не имеют, умма (община) сочувствует хозяйке почившего кота, но возмущена ее далекими от религиозных канонов действиями, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Сиамский кот по кличке Дашун в сентябре 2021 года был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки". Он умер во вторник в Тюмени в возрасте 26 лет. "Кота похоронили сегодня в своей деревне согласно нашим мусульманским традициям", - сообщила РИА Новости его хозяйка Эльвира Чаниева. "У нас нет традиций захоронений котов или других животных по исламским законам, как это говорит хозяйка четвероногого. Ни разу не видел, не слышал такого. Тюменский случай с котом и особенно "похороны" – нонсенс какой-то, не имеющий ничего общего с реальными законами ислама. Мусульмане возмущены тем, что бедная хозяйка кота так себя позиционировала. Возможно, на ее эмоциональном состоянии сказалась потеря этого самого кота", - сказал РИА Новости муфтий Аляутдинов. Религиозный деятель также отметил, что в исламе нет священных животных. "Кот или кошка, в отличие, например, от собак, в мусульманской традиции считаются чистыми животными, но никак не священными. Я читал, что хозяйка кота заявила, что завернет кота в саван и похоронит. Это точно не исламское", - добавил Аляутдинов. Он также призвал трепетно относится к правилам и традициям религии. "Это особенно важно осознавать в месяц поста Рамадан. Лично я желаю хозяйке почившего кота здоровья", - заключил муфтий.
https://ria.ru/20230328/kot-1861173427.html
https://ria.ru/20230322/abbyasov-1859641610.html
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Муфтий возмутился похоронами тюменского кота-рекордсмена по "шариату"
Муфтий Аляутдинов: похороны тюменского кота-рекордсмена не имеют ничего общего с исламом
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Похороны тюменского кота по "мусульманским традициям" ничего общего с законами ислама не имеют, умма (община) сочувствует хозяйке почившего кота, но возмущена ее далекими от религиозных канонов действиями, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Сиамский кот по кличке Дашун в сентябре 2021 года был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки". Он умер во вторник в Тюмени
в возрасте 26 лет. "Кота похоронили сегодня в своей деревне согласно нашим мусульманским традициям", - сообщила РИА Новости его хозяйка Эльвира Чаниева.
В Тюмени умер самый старый кот в России
"У нас нет традиций захоронений котов или других животных по исламским законам, как это говорит хозяйка четвероногого. Ни разу не видел, не слышал такого. Тюменский случай с котом и особенно "похороны" – нонсенс какой-то, не имеющий ничего общего с реальными законами ислама. Мусульмане возмущены тем, что бедная хозяйка кота так себя позиционировала. Возможно, на ее эмоциональном состоянии сказалась потеря этого самого кота", - сказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.
Религиозный деятель также отметил, что в исламе нет священных животных.
"Кот или кошка, в отличие, например, от собак, в мусульманской традиции считаются чистыми животными, но никак не священными. Я читал, что хозяйка кота заявила, что завернет кота в саван и похоронит. Это точно не исламское", - добавил Аляутдинов.
Он также призвал трепетно относится к правилам и традициям религии. "Это особенно важно осознавать в месяц поста Рамадан. Лично я желаю хозяйке почившего кота здоровья", - заключил муфтий.
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