https://ria.ru/20230330/kiselev-1861977541.html

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики" - РИА Новости, 30.03.2023

СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"

Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева удостоили почетного звания "Золотое перо российской журналистики", передает корреспондент... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:24

2023-03-30T20:24

2023-03-30T20:56

общество

россия

москва

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева удостоили почетного звания "Золотое перо российской журналистики", передает корреспондент РИА Новости. "Любой мир — это результат войны. Мира после Второй мировой войны хватило до наших дней. Сейчас идет война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и для Союза журналистов это важнейший период в жизни. Будем ему соответствовать", — сказал Киселев на церемонии вручения премии "Золотое перо России".Помимо этого, почетного звания "Легенда российской журналистики" удостоили главных редакторов газет "Вечерняя Москва" Александра Куприянова, "Труд" Валерия Симонова, "Крымская правда" Михаила Бахарева и других. Указом Владимира Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орден Мужества получил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Кроме того, этим же орденом посмертно наградили редактора херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Олега Клокова, награду получала его жена. Медаль "За отвагу" получил корреспондент "Таврии" Даниил Черных. Госнаграды вручал глава Минцифры Максут Шадаев. "Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Цель конкурса — поддерживать и поощрять талантливых журналистов. Награду присуждают за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20230307/nagrada-1856377941.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония вручения почетного звания "Золотое перо российской журналистики" Дмитрию Киселеву Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен почетного звания "Золотое перо российской журналистики" 2023-03-30T20:24 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, дмитрий киселев, миа "россия сегодня"