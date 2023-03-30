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Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:23 30.03.2023 (обновлено: 13:32 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/kiev-1861831110.html
Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры
Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023
Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры
Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:23
2023-03-30T13:32
религия
россия
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если они будут вывезены из лавры, дальше уже всё будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/monakhi-1861786811.html
https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html
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Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры

Песков: эвакуация выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если они будут вывезены из лавры, дальше уже всё будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов.
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам
Вчера, 11:36
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
29 марта, 13:28
 
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