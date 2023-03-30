https://ria.ru/20230330/kiev-1861831110.html

Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры

Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.03.2023

Песков ответил на вопрос об эвакуации монахов Киево-Печерской лавры

Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:23

2023-03-30T13:23

2023-03-30T13:32

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религия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если они будут вывезены из лавры, дальше уже всё будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/monakhi-1861786811.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ситуация вокруг упц, религия