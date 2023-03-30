Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих
Настоятель Киево-Печерской лавры: верующие отстаивают свои права, блокируя работу комиссии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии, отстаивают свои права.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
"Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права", - приводит слова наместника издание "Страна.ua".
Ранее в четверг наместник заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.