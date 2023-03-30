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Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
12:21 30.03.2023 (обновлено: 12:37 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/kiev-1861806316.html
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих - РИА Новости, 30.03.2023
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих
Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:21
2023-03-30T12:37
религия
украина
россия
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии, отстаивают свои права. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию. "Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права", - приводит слова наместника издание "Страна.ua". Ранее в четверг наместник заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html
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украина, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих

Настоятель Киево-Печерской лавры: верующие отстаивают свои права, блокируя работу комиссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии, отстаивают свои права.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
Вчера, 11:16
"Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права", - приводит слова наместника издание "Страна.ua".
Ранее в четверг наместник заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
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