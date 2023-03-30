https://ria.ru/20230330/kiev-1861806316.html

Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих

Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих - РИА Новости, 30.03.2023

Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:21

2023-03-30T12:21

2023-03-30T12:37

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что прихожане, блокирующие работу комиссии, отстаивают свои права. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию. "Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права", - приводит слова наместника издание "Страна.ua". Ранее в четверг наместник заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.

https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия