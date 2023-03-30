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В Киево-Печерскую лавру не пустят членов комиссии заповедника

В Киево-Печерскую лавру не пустят членов комиссии заповедника - РИА Новости, 30.03.2023

В Киево-Печерскую лавру не пустят членов комиссии заповедника

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что членов комиссии заповедника не пустят на РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:30

2023-03-30T10:30

2023-03-30T10:45

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда."Сегодня уже будет действовать закон, конституция, они не имеют права. Не будем пускать членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда", - заявил митрополит на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua".Ранее сообщалось, что в четверг начнет свою работу комиссия по вопросам приема - передачи имущества объектов, находящихся в пользовании лавры.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861764935.html

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861757216.html

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Дарья Буймова

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