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Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
09:42 30.03.2023 (обновлено: 10:42 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/kiev-1861752881.html
Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям
Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям - РИА Новости, 30.03.2023
Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям
Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил адвокат обители... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:42
2023-03-30T10:42
религия
украина
киев
россия
русская православная церковь
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман. По данным информотдела, в иске указана необходимость запрета заповеднику на время суда совершать какие-либо действия, направленные на препятствование деятельности религиозной общины. Между тем суд удовлетворил ходатайство монастыря, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории лавры. Сейчас в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах лавры проходит служба, которую возглавляет митрополит Онуфрий.В четверг начала работу комиссия по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании лавры. В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить их право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230330/antonov-1861732910.html
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украина, киев, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям

Адвокат Чекман: киевский суд принял к рассмотрению иск лавры, заседание пройдет 26 апреля

© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман.
«
"Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля в 11:00 (совпадает с мск) в помещении Хозяйственного суда города Киева. <…> Молимся о восстановлении нарушенных прав прихожан УПЦ и принятии справедливого судебного решения", — приводит слова Чекмана информационно-просветительский отдел УПЦ.
По данным информотдела, в иске указана необходимость запрета заповеднику на время суда совершать какие-либо действия, направленные на препятствование деятельности религиозной общины.
Между тем суд удовлетворил ходатайство монастыря, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории лавры.
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Сейчас в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах лавры проходит служба, которую возглавляет митрополит Онуфрий.
«
"Ворота открыты для прохода паломников, проезда автомобилей. Представители полиции — на шлагбаумах. Храм полон людьми", — отметили в УПЦ.
В четверг начала работу комиссия по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании лавры.
В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить их право находиться в лавре.
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Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
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