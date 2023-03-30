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Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям

Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям - РИА Новости, 30.03.2023

Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил адвокат обители... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:42

2023-03-30T09:42

2023-03-30T10:42

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман. По данным информотдела, в иске указана необходимость запрета заповеднику на время суда совершать какие-либо действия, направленные на препятствование деятельности религиозной общины. Между тем суд удовлетворил ходатайство монастыря, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании канонической церковью имуществом на территории лавры. Сейчас в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах лавры проходит служба, которую возглавляет митрополит Онуфрий.В четверг начала работу комиссия по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании лавры. В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить их право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом, до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230330/antonov-1861732910.html

https://ria.ru/20230330/veruyuschie-1861727623.html

https://ria.ru/20230329/iuda-1861711620.html

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Дарья Буймова

украина, киев, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия