https://ria.ru/20230330/khotsenko-1861776248.html

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области - РИА Новости, 30.03.2023

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что планирует "точечную донастройку" в команде, но опора будет на местные кадры. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:03

2023-03-30T11:03

2023-03-30T11:08

омская область

виталий хоценко

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что планирует "точечную донастройку" в команде, но опора будет на местные кадры. "Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка", - сказал Хоценко в эфире телеканала "Россия 24". Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

https://ria.ru/20230330/gubernator-1861770805.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, виталий хоценко, политика