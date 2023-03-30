https://ria.ru/20230330/khotsenko-1861776248.html
Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области
Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области - РИА Новости, 30.03.2023
Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что планирует "точечную донастройку" в команде, но опора будет на местные кадры. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:03
2023-03-30T11:03
2023-03-30T11:08
омская область
виталий хоценко
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что планирует "точечную донастройку" в команде, но опора будет на местные кадры. "Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка", - сказал Хоценко в эфире телеканала "Россия 24". Президент РФ Владимир Путин 29 марта назначил главу правительства Донецкой Народной Республики Хоценко врио губернатора Омской области, после того как глава этого сибирского региона Александр Бурков написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
https://ria.ru/20230330/gubernator-1861770805.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, политика
Омская область, Виталий Хоценко, Политика
Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области
Хоценко планирует донастроить команду врио главы Омской области с опорой на местных