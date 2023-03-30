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Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске

Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023

Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске

Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из видео опроса взятого в плен... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:07

2023-03-30T05:07

2023-03-30T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из видео опроса взятого в плен бойцами "Группы Вагнера" военнослужащего ВСУ Андрея Кривозуба. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.Он рассказал, что проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск и попал в плен 26 марта в Артемовске."Так как сейчас все дороги к Бахмуту (Артемовску. — Прим. ред.) простреливаются артиллерией противника, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз БК (боекомплекта. — Прим. ред.) и личного состава, для того чтобы держать оборону городу", — уточнил пленный.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.

артемовск

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Военнопленный о подземных ходах между Часовым Яром и Артемовском Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости видео опроса украинского военнослужащего, взятого в плен бойцами группы 2023-03-30T05:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, украина, вооруженные силы украины