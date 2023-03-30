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Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 30.03.2023 (обновлено: 09:20 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/khody-1861732249.html
Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске
Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023
Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске
Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из видео опроса взятого в плен... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T05:07
2023-03-30T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из видео опроса взятого в плен бойцами "Группы Вагнера" военнослужащего ВСУ Андрея Кривозуба. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.Он рассказал, что проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск и попал в плен 26 марта в Артемовске."Так как сейчас все дороги к Бахмуту (Артемовску. — Прим. ред.) простреливаются артиллерией противника, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз БК (боекомплекта. — Прим. ред.) и личного состава, для того чтобы держать оборону городу", — уточнил пленный.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
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Военнопленный о подземных ходах между Часовым Яром и Артемовском
Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости видео опроса украинского военнослужащего, взятого в плен бойцами группы
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безопасность, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске

Пленный Кривозуб: войска Украины доставляют подкрепления в Артемовск по подземным ходам

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра, следует из видео опроса взятого в плен бойцами "Группы Вагнера" военнослужащего ВСУ Андрея Кривозуба. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
Он рассказал, что проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск и попал в плен 26 марта в Артемовске.
"Так как сейчас все дороги к Бахмуту (Артемовску. — Прим. ред.) простреливаются артиллерией противника, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз БК (боекомплекта. — Прим. ред.) и личного состава, для того чтобы держать оборону городу", — уточнил пленный.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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