https://ria.ru/20230330/kharkov-1861992323.html
Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу
Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу - РИА Новости, 30.03.2023
Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести "прилетах" в городе. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:58
2023-03-30T22:58
2023-03-30T23:46
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести "прилетах" в городе.По его словам, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Ранее на севере Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Черниговской и Сумской областях, впоследствии к ним добавились Харьковская и Полтавская области. Российские Вооруженные силы начали совершать ракетные обстрелы украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стояла СБУ.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу
Мэр Харькова Терехов заявил о шести "прилетах" по городу
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести "прилетах
" в городе.
«
"На данный момент зафиксировано шесть "прилетов" по Харькову", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Ранее на севере Украины
объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Черниговской и Сумской областях
, впоследствии к ним добавились Харьковская и Полтавская области
.
Российские Вооруженные силы начали совершать ракетные обстрелы украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стояла СБУ.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине