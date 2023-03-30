https://ria.ru/20230330/kharkov-1861992323.html

Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу

Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу - РИА Новости, 30.03.2023

Мэр Харькова заявил о шести "прилетах" по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести "прилетах" в городе. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:58

2023-03-30T22:58

2023-03-30T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести "прилетах" в городе.По его словам, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Ранее на севере Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Черниговской и Сумской областях, впоследствии к ним добавились Харьковская и Полтавская области. Российские Вооруженные силы начали совершать ракетные обстрелы украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стояла СБУ.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина