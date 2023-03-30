https://ria.ru/20230330/kenguru-1861849320.html
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос - РИА Новости, 30.03.2023
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос
Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:17
2023-03-30T14:17
2023-03-30T14:42
хорошие новости
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861848280_0:939:1239:1636_1920x0_80_0_0_e878a094704e0cddd832b2f97e1c589e.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. "Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказала администратор зоопитомника. Кенгуренок чувствует себя хорошо, питается пока материнским молоком, начинает пробовать сено. Родителей не беспокоит особенный окрас детеныша. Из-за малыша кенгуру пока не выпускают на прогулки. Но как только станет теплее, они смогут выходить на улицу и у посетителей появится больше возможности увидеть необычного кенгуренка. Частный зоопитомник в деревне Патрушево открыли более пяти лет назад, в нем около сотни животных.
https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861848280_0:823:1239:1752_1920x0_80_0_0_5570f3f678bafbff8bd7715e59644b8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос, он чувствует себя хорошо
ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника.
"Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказала администратор зоопитомника.
Кенгуренок чувствует себя хорошо, питается пока материнским молоком, начинает пробовать сено. Родителей не беспокоит особенный окрас детеныша.
Из-за малыша кенгуру пока не выпускают на прогулки. Но как только станет теплее, они смогут выходить на улицу и у посетителей появится больше возможности увидеть необычного кенгуренка.
Частный зоопитомник в деревне Патрушево открыли более пяти лет назад, в нем около сотни животных.
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя