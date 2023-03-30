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В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос - РИА Новости, 30.03.2023
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14:17 30.03.2023 (обновлено: 14:42 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/kenguru-1861849320.html
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос - РИА Новости, 30.03.2023
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос
Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:17
2023-03-30T14:42
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тюмень
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ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. "Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказала администратор зоопитомника. Кенгуренок чувствует себя хорошо, питается пока материнским молоком, начинает пробовать сено. Родителей не беспокоит особенный окрас детеныша. Из-за малыша кенгуру пока не выпускают на прогулки. Но как только станет теплее, они смогут выходить на улицу и у посетителей появится больше возможности увидеть необычного кенгуренка. Частный зоопитомник в деревне Патрушево открыли более пяти лет назад, в нем около сотни животных.
https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html
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Хорошие новости, Тюмень
В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос, он чувствует себя хорошо

© Зоопитомник экзотических животныхКенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области
Кенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области
© Зоопитомник экзотических животных
Кенгуренок-альбинос в зоопитомнике экзотических животных в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника.
"Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказала администратор зоопитомника.
Кенгуренок чувствует себя хорошо, питается пока материнским молоком, начинает пробовать сено. Родителей не беспокоит особенный окрас детеныша.
Из-за малыша кенгуру пока не выпускают на прогулки. Но как только станет теплее, они смогут выходить на улицу и у посетителей появится больше возможности увидеть необычного кенгуренка.
Частный зоопитомник в деревне Патрушево открыли более пяти лет назад, в нем около сотни животных.
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