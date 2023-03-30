https://ria.ru/20230330/kenguru-1861849320.html

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос - РИА Новости, 30.03.2023

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок-альбинос

Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:17

2023-03-30T14:17

2023-03-30T14:42

хорошие новости

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 30 мар — РИА Новости. Детеныш-альбинос родился у пары кенгуру в зоопитомнике экзотических животных в пригороде Тюмени, рассказали РИА Новости в администрации зоопитомника. "Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке — шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев, он уже выходит, но не часто — основное время проводит в сумке матери", — рассказала администратор зоопитомника. Кенгуренок чувствует себя хорошо, питается пока материнским молоком, начинает пробовать сено. Родителей не беспокоит особенный окрас детеныша. Из-за малыша кенгуру пока не выпускают на прогулки. Но как только станет теплее, они смогут выходить на улицу и у посетителей появится больше возможности увидеть необычного кенгуренка. Частный зоопитомник в деревне Патрушево открыли более пяти лет назад, в нем около сотни животных.

https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html

тюмень

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень