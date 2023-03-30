https://ria.ru/20230330/izrail-1861865775.html

Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля

Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля - РИА Новости, 30.03.2023

Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля

Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:05

2023-03-30T15:05

2023-03-30T16:59

в мире

израиль

палестина

западный берег реки иордан

палестинская национальная администрация

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861877570_170:0:1971:1013_1920x0_80_0_0_cfedf622a0cc1363dd56684548c69c6a.jpg

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе во время обсуждения ситуации в Палестине с государствами — участниками Совета по правам человека ООН на 52-й сессии, ее слова приводятся в пресс-релизе организации."Волна смертоносного насилия, захлестнувшая оккупированный Западный берег с начала этого года, является неумолимым следствием захватнической и репрессивной оккупации, которой не видно конца, и культуры беззакония и безнаказанности, которую Израиль взращивал и которой наслаждался", — сказала Альбанезе.Она добавила, что за 90 дней израильские военные рейды на палестинские территории привели к гибели 80 и ранению более 2000 человек, в то время как 13 израильтян погибли.Альбанезе призывает международное сообщество прекратить "терпеть" нарушение Израилем международного права на протяжении почти столетия. С начала 2023 года обстановка на Западном берегу, особенно в городах Дженин и Наблус, сильно осложнилась из-за непрекращающихся рейдов израильской армии против палестинцев. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил ООН в предвзятости из-за заявления Совета Безопасности ООН, который выразил обеспокоенность планами Израиля по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. В документе Совет Безопасности вновь заявил, что продолжающаяся деятельность Израиля по созданию поселений создает опасную угрозу жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств в рамках границ 1967 года. Поселенческая деятельность на Западном берегу Иордана, а также в Восточном Иерусалиме, который Палестинская национальная администрация считает своей столицей, является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html

https://ria.ru/20230202/iran-1849150338.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, палестинская национальная администрация, оон