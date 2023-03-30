Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля
Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала положить конец "безнаказанности" Израиля за аннексии
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНСпециальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе во время обсуждения ситуации в Палестине с государствами — участниками Совета по правам человека ООН на 52-й сессии, ее слова приводятся в пресс-релизе организации.
"Волна смертоносного насилия, захлестнувшая оккупированный Западный берег с начала этого года, является неумолимым следствием захватнической и репрессивной оккупации, которой не видно конца, и культуры беззакония и безнаказанности, которую Израиль взращивал и которой наслаждался", — сказала Альбанезе.
Она добавила, что за 90 дней израильские военные рейды на палестинские территории привели к гибели 80 и ранению более 2000 человек, в то время как 13 израильтян погибли.
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"Израиль, ободренный отсутствием значимого вмешательства, укрепил свою захватническую и репрессивную оккупацию, при этом государства-члены предлагают немногим больше, чем символическое осуждение, <...> а ученые-юристы вовлечены в теоретические дебаты", — заявила спецдокладчик ООН.
Альбанезе призывает международное сообщество прекратить "терпеть" нарушение Израилем международного права на протяжении почти столетия.
С начала 2023 года обстановка на Западном берегу, особенно в городах Дженин и Наблус, сильно осложнилась из-за непрекращающихся рейдов израильской армии против палестинцев.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил ООН в предвзятости из-за заявления Совета Безопасности ООН, который выразил обеспокоенность планами Израиля по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
В документе Совет Безопасности вновь заявил, что продолжающаяся деятельность Израиля по созданию поселений создает опасную угрозу жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств в рамках границ 1967 года.
Поселенческая деятельность на Западном берегу Иордана, а также в Восточном Иерусалиме, который Палестинская национальная администрация считает своей столицей, является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.