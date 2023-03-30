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Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля - РИА Новости, 30.03.2023
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15:05 30.03.2023 (обновлено: 16:59 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/izrail-1861865775.html
Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля
Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля - РИА Новости, 30.03.2023
Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля
Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:05
2023-03-30T16:59
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
палестинская национальная администрация
оон
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ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе во время обсуждения ситуации в Палестине с государствами — участниками Совета по правам человека ООН на 52-й сессии, ее слова приводятся в пресс-релизе организации."Волна смертоносного насилия, захлестнувшая оккупированный Западный берег с начала этого года, является неумолимым следствием захватнической и репрессивной оккупации, которой не видно конца, и культуры беззакония и безнаказанности, которую Израиль взращивал и которой наслаждался", — сказала Альбанезе.Она добавила, что за 90 дней израильские военные рейды на палестинские территории привели к гибели 80 и ранению более 2000 человек, в то время как 13 израильтян погибли.Альбанезе призывает международное сообщество прекратить "терпеть" нарушение Израилем международного права на протяжении почти столетия. С начала 2023 года обстановка на Западном берегу, особенно в городах Дженин и Наблус, сильно осложнилась из-за непрекращающихся рейдов израильской армии против палестинцев. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил ООН в предвзятости из-за заявления Совета Безопасности ООН, который выразил обеспокоенность планами Израиля по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. В документе Совет Безопасности вновь заявил, что продолжающаяся деятельность Израиля по созданию поселений создает опасную угрозу жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств в рамках границ 1967 года. Поселенческая деятельность на Западном берегу Иордана, а также в Восточном Иерусалиме, который Палестинская национальная администрация считает своей столицей, является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html
https://ria.ru/20230202/iran-1849150338.html
израиль
палестина
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, палестинская национальная администрация, оон
В мире, Израиль, Палестина, Западный берег реки Иордан, Палестинская национальная администрация, ООН
Спецдокладчик ООН призвала положить конец "безнаказанности" Израиля

Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала положить конец "безнаказанности" Израиля за аннексии

© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНСпециальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно положить конец безнаказанности Израиля за его действия на Западном берегу, заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе во время обсуждения ситуации в Палестине с государствами — участниками Совета по правам человека ООН на 52-й сессии, ее слова приводятся в пресс-релизе организации.
"Волна смертоносного насилия, захлестнувшая оккупированный Западный берег с начала этого года, является неумолимым следствием захватнической и репрессивной оккупации, которой не видно конца, и культуры беззакония и безнаказанности, которую Израиль взращивал и которой наслаждался", — сказала Альбанезе.
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Она добавила, что за 90 дней израильские военные рейды на палестинские территории привели к гибели 80 и ранению более 2000 человек, в то время как 13 израильтян погибли.
«

"Израиль, ободренный отсутствием значимого вмешательства, укрепил свою захватническую и репрессивную оккупацию, при этом государства-члены предлагают немногим больше, чем символическое осуждение, <...> а ученые-юристы вовлечены в теоретические дебаты", — заявила спецдокладчик ООН.

Альбанезе призывает международное сообщество прекратить "терпеть" нарушение Израилем международного права на протяжении почти столетия.
С начала 2023 года обстановка на Западном берегу, особенно в городах Дженин и Наблус, сильно осложнилась из-за непрекращающихся рейдов израильской армии против палестинцев.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил ООН в предвзятости из-за заявления Совета Безопасности ООН, который выразил обеспокоенность планами Израиля по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
В документе Совет Безопасности вновь заявил, что продолжающаяся деятельность Израиля по созданию поселений создает опасную угрозу жизнеспособности решения на основе сосуществования двух государств в рамках границ 1967 года.
Поселенческая деятельность на Западном берегу Иордана, а также в Восточном Иерусалиме, который Палестинская национальная администрация считает своей столицей, является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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