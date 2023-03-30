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Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?
Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР? - РИА Новости, 30.03.2023
Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?
Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про "вьетнамские флешбэки" и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева.
2023-03-30T14:00
2023-03-30T14:00
2023-03-30T14:00
яснопонятно
психология
психолог
история
война во вьетнаме (1957-1975)
общество
психиатрия
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Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?
Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про «вьетнамские флешбэки» и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева.
audio/mpeg
Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?
Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про «вьетнамские флешбэки» и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева.
audio/mpeg
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психология, психолог, история, война во вьетнаме (1957-1975), общество, психиатрия, аудио
ЯсноПонятно, Психология, психолог, история, Война во Вьетнаме (1957-1975), Общество, Психиатрия
Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?
Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про "вьетнамские флешбэки" и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева.