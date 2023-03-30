https://ria.ru/20230330/istoriyaptsr-1861807397.html

Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?

Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР? - РИА Новости, 30.03.2023

Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР?

Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про "вьетнамские флешбэки" и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева.

2023-03-30T14:00

2023-03-30T14:00

2023-03-30T14:00

яснопонятно

психология

психолог

история

война во вьетнаме (1957-1975)

общество

психиатрия

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Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР? Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про «вьетнамские флешбэки» и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева. audio/mpeg

Тайна исповеди и вьетнамские флешбэки. Как изучали ПТСР? Как наблюдали за психическими травмами в античности? Чем европейский подход к лечению ветеранов военных действий отличался от российского? Как появилось выражение про «вьетнамские флешбэки» и с чего вообще началась история ПТСР? Спросили у кандидата психологических наук Артура Тимофеева. audio/mpeg

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психология, психолог, история, война во вьетнаме (1957-1975), общество, психиатрия, аудио