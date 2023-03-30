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Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной - РИА Новости, 30.03.2023
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17:53 30.03.2023 (обновлено: 19:03 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/iran-1861924149.html
Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной
Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной - РИА Новости, 30.03.2023
Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной
Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана, не принадлежащих Центробанку страны, сообщил вице-председатель органа Кирилл... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:53
2023-03-30T19:03
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана, не принадлежащих Центробанку страны, сообщил вице-председатель органа Кирилл Геворгян.Вашингтон также нарушил несколько другие пунктов соглашения."США обязаны выплатить Ирану компенсацию за последствия и нарушения международных обязательств", — заявил Геворгян.Размер компенсации определят позднее.Верховный суд США в 2016 году отказал Центробанку Ирана в возвращении двух миллиардов долларов из замороженных активов, постановив, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и других терактов.Тегеран обратился в суд Организация Объединенных Наций, отметив, что Вашингтон квалифицировал страну как "спонсора терроризма" и наложил арест на иранские активы.В октябре 2018 года во время предварительных слушаний США назвали иск неприемлемым и потребовали отказать в рассмотрении дела. Американский представитель назвал его злоупотреблением судебным процессом, потому что дело не подпадает под действие договора от 1955 года. Тогда суд ООН признал иск Ирана к Штатам приемлемым, подчеркнув, что он подпадает под юрисдикцию судебной инстанции.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html
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США, Иран, ООН, В мире, Вашингтон (штат)
Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной

Суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана и предписал компенсации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана, не принадлежащих Центробанку страны, сообщил вице-председатель органа Кирилл Геворгян.
«

"США нарушили обязательствам по статье три, параграф один Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах (между Соединенными Штатами и Ираном. — Прим. ред.) от 1955 года", — отметил он.

Вашингтон также нарушил несколько другие пунктов соглашения.
"США обязаны выплатить Ирану компенсацию за последствия и нарушения международных обязательств", — заявил Геворгян.
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Размер компенсации определят позднее.
Верховный суд США в 2016 году отказал Центробанку Ирана в возвращении двух миллиардов долларов из замороженных активов, постановив, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и других терактов.
Тегеран обратился в суд Организация Объединенных Наций, отметив, что Вашингтон квалифицировал страну как "спонсора терроризма" и наложил арест на иранские активы.
В октябре 2018 года во время предварительных слушаний США назвали иск неприемлемым и потребовали отказать в рассмотрении дела. Американский представитель назвал его злоупотреблением судебным процессом, потому что дело не подпадает под действие договора от 1955 года. Тогда суд ООН признал иск Ирана к Штатам приемлемым, подчеркнув, что он подпадает под юрисдикцию судебной инстанции.
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