https://ria.ru/20230330/iran-1861924149.html

Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной

Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной - РИА Новости, 30.03.2023

Международный суд ООН признал заморозку США части активов Ирана незаконной

Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана, не принадлежащих Центробанку страны, сообщил вице-председатель органа Кирилл... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:53

2023-03-30T17:53

2023-03-30T19:03

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана, не принадлежащих Центробанку страны, сообщил вице-председатель органа Кирилл Геворгян.Вашингтон также нарушил несколько другие пунктов соглашения."США обязаны выплатить Ирану компенсацию за последствия и нарушения международных обязательств", — заявил Геворгян.Размер компенсации определят позднее.Верховный суд США в 2016 году отказал Центробанку Ирана в возвращении двух миллиардов долларов из замороженных активов, постановив, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и других терактов.Тегеран обратился в суд Организация Объединенных Наций, отметив, что Вашингтон квалифицировал страну как "спонсора терроризма" и наложил арест на иранские активы.В октябре 2018 года во время предварительных слушаний США назвали иск неприемлемым и потребовали отказать в рассмотрении дела. Американский представитель назвал его злоупотреблением судебным процессом, потому что дело не подпадает под действие договора от 1955 года. Тогда суд ООН признал иск Ирана к Штатам приемлемым, подчеркнув, что он подпадает под юрисдикцию судебной инстанции.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, иран, оон, в мире, вашингтон (штат)