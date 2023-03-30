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Рязанская область запускает льготную ипотеку для бюджетников - РИА Новости, 30.03.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
12:42 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ipoteka-1861815569.html
Рязанская область запускает льготную ипотеку для бюджетников
Рязанская область запускает льготную ипотеку для бюджетников - РИА Новости, 30.03.2023
Рязанская область запускает льготную ипотеку для бюджетников
Власти Рязанской области запускают по поручению губернатора Павла Малкова региональную программу льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:42
2023-03-30T12:42
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Рязанской области запускают по поручению губернатора Павла Малкова региональную программу льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба органа власти. "По поручению губернатора Павла Малкова в марте 2023 года принята необходимая нормативно-правовая база для запуска региональной программы льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с АО "ДОМ.РФ". Компания является единым оператором льготных программ в жилищной сфере, организует взаимодействие с банками, предоставляющими ипотеку с дополнительным субсидированием со стороны регионов. Правительством Рязанской области одобрен порядок получения субсидий ДОМ.РФ. Мероприятие включено в региональную госпрограмму "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов". На эти цели в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей. "Очень важное направление – повышение доступности жилья и дополнительный стимул развитию жилищного строительства в регионе. Новый механизм позволит работникам бюджетной сферы получить ипотеку по сниженной ставке", - цитирует Малкова его пресс-служба. Программа направлена на поддержку работников бюджетной сферы и организаций, созданных и финансируемых из бюджетов всех уровней. Ее участники смогут снизить процентную ставку ипотечного кредита на два процента. Его фактическая стоимость для заемщиков составит от 0,1 до 8% годовых. Денежные средства можно будет направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, уточняется в сообщении.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков

Рязанская область запускает льготную ипотеку для бюджетников

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и ключи от квартиры
Денежные купюры и ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и ключи от квартиры. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Власти Рязанской области запускают по поручению губернатора Павла Малкова региональную программу льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба органа власти.
"По поручению губернатора Павла Малкова в марте 2023 года принята необходимая нормативно-правовая база для запуска региональной программы льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с АО "ДОМ.РФ". Компания является единым оператором льготных программ в жилищной сфере, организует взаимодействие с банками, предоставляющими ипотеку с дополнительным субсидированием со стороны регионов. Правительством Рязанской области одобрен порядок получения субсидий ДОМ.РФ. Мероприятие включено в региональную госпрограмму "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов". На эти цели в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей.
"Очень важное направление – повышение доступности жилья и дополнительный стимул развитию жилищного строительства в регионе. Новый механизм позволит работникам бюджетной сферы получить ипотеку по сниженной ставке", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Программа направлена на поддержку работников бюджетной сферы и организаций, созданных и финансируемых из бюджетов всех уровней. Ее участники смогут снизить процентную ставку ипотечного кредита на два процента. Его фактическая стоимость для заемщиков составит от 0,1 до 8% годовых. Денежные средства можно будет направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, уточняется в сообщении.
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