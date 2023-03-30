https://ria.ru/20230330/indiya-1861995971.html

Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме

Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.03.2023

Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме

Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T23:38

2023-03-30T23:38

2023-03-30T23:38

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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл. "Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнерами и разделять подходы ко многим вещам", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

https://ria.ru/20230329/indiya-1861376468.html

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, сша