https://ria.ru/20230330/indiya-1861995971.html
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.03.2023
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме
Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:38
2023-03-30T23:38
2023-03-30T23:38
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл. "Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнерами и разделять подходы ко многим вещам", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.
https://ria.ru/20230329/indiya-1861376468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме
Эмиссар Кемпбелл: Индия — великая держава, но не является союзницей США и не станет ею