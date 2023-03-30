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Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.03.2023
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23:38 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/indiya-1861995971.html
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.03.2023
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме
Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:38
2023-03-30T23:38
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл. "Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнерами и разделять подходы ко многим вещам", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.
https://ria.ru/20230329/indiya-1861376468.html
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в мире, индия, сша
В мире, Индия, США
Индия никогда не была и не будет союзницей США, заявили в Белом доме

Эмиссар Кемпбелл: Индия — великая держава, но не является союзницей США и не станет ею

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям, сказал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл.
"Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнерами и разделять подходы ко многим вещам", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.
Сторонники партии Индийский национальный конгресс на акции против осуждения лидера партии Рахула Ганди по уголовному делу в Нью-Дели, 26 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Посадить Ганди: Индия преподает урок демократии
29 марта, 08:00
 
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