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Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр - РИА Новости, 30.03.2023
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12:38 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html
Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр
Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр - РИА Новости, 30.03.2023
Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр
Индийские компании заинтересованы активами уходящих из России западных фирм, речь идет о миллиардах долларов инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:38
2023-03-30T12:38
экономика
россия
индия
дальний восток
алексей чекунков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Индийские компании заинтересованы активами уходящих из России западных фирм, речь идет о миллиардах долларов инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Со стороны крупнейших индийских компаний заявлен интерес к активам, которые продают в России уходящие западные компании. Мы договорились, что на условиях открытой конкуренции обеспечим индийским компаниям доступ к соответствующей информации, пригласим к участию в конкурентных процессах - в случае, если они будут проявлять интерес к определённым активам западных групп, которые в настоящий момент покидают Россию", - сказал он. По словам министра, "интерес был предметным, несколько крупных компаний говорили об инвестициях в миллиарды долларов".
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
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экономика, россия, индия, дальний восток, алексей чекунков
Экономика, Россия, Индия, Дальний Восток, Алексей Чекунков
Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр

Министр Чекунков: компании Индии готовы вложить миллиарды в активы ушедших из России фирм

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Индийские компании заинтересованы активами уходящих из России западных фирм, речь идет о миллиардах долларов инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Со стороны крупнейших индийских компаний заявлен интерес к активам, которые продают в России уходящие западные компании. Мы договорились, что на условиях открытой конкуренции обеспечим индийским компаниям доступ к соответствующей информации, пригласим к участию в конкурентных процессах - в случае, если они будут проявлять интерес к определённым активам западных групп, которые в настоящий момент покидают Россию", - сказал он.
По словам министра, "интерес был предметным, несколько крупных компаний говорили об инвестициях в миллиарды долларов".
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ЭкономикаРоссияИндияДальний ВостокАлексей Чекунков
 
 
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