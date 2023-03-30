https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html

Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр

Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр - РИА Новости, 30.03.2023

Индия заинтересована в активах ушедших из России фирм, заявил министр

Индийские компании заинтересованы активами уходящих из России западных фирм, речь идет о миллиардах долларов инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:38

2023-03-30T12:38

2023-03-30T12:38

экономика

россия

индия

дальний восток

алексей чекунков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Индийские компании заинтересованы активами уходящих из России западных фирм, речь идет о миллиардах долларов инвестиций, заявил в интервью РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Со стороны крупнейших индийских компаний заявлен интерес к активам, которые продают в России уходящие западные компании. Мы договорились, что на условиях открытой конкуренции обеспечим индийским компаниям доступ к соответствующей информации, пригласим к участию в конкурентных процессах - в случае, если они будут проявлять интерес к определённым активам западных групп, которые в настоящий момент покидают Россию", - сказал он. По словам министра, "интерес был предметным, несколько крупных компаний говорили об инвестициях в миллиарды долларов".

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html

россия

индия

дальний восток

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экономика, россия, индия, дальний восток, алексей чекунков