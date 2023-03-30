https://ria.ru/20230330/gubernator-1861770805.html

Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года

Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 30.03.2023

Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года

Досрочные выборы нового губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального избирательного комитета. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:49

2023-03-30T10:49

2023-03-30T10:49

омская область

александр бурков

виталий хоценко

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ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Досрочные выборы нового губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального избирательного комитета. Досрочные выборы главы Омской области состоятся в связи с досрочной отставкой губернатора региона Александра Буркова. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Их назначение планируется на начало июня. "В соответствии с пунктом 4 статьи 10 федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий", - сообщили в пресс-службе. Полномочия Александра Буркова должны были истечь в сентябре 2023 года. Об отставке губернатора стало известно вечером 29 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона. Им оказался 37-летний Виталий Хоценко, ранее занимавший должность главы правительства ДНР. Он прилетит в Омск в эту пятницу, 31 марта, а в субботу проведет полноценный рабочий день в новой должности. ​

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861654247.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, александр бурков, виталий хоценко