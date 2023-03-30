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Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 30.03.2023
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10:49 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/gubernator-1861770805.html
Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года
Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года - РИА Новости, 30.03.2023
Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года
Досрочные выборы нового губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального избирательного комитета. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:49
2023-03-30T10:49
омская область
александр бурков
виталий хоценко
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ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Досрочные выборы нового губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального избирательного комитета. Досрочные выборы главы Омской области состоятся в связи с досрочной отставкой губернатора региона Александра Буркова. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Их назначение планируется на начало июня. "В соответствии с пунктом 4 статьи 10 федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий", - сообщили в пресс-службе. Полномочия Александра Буркова должны были истечь в сентябре 2023 года. Об отставке губернатора стало известно вечером 29 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона. Им оказался 37-летний Виталий Хоценко, ранее занимавший должность главы правительства ДНР. Он прилетит в Омск в эту пятницу, 31 марта, а в субботу проведет полноценный рабочий день в новой должности. ​
https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861654247.html
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омская область, александр бурков, виталий хоценко
Омская область, Александр Бурков, Виталий Хоценко
Губернатора Омской области досрочно выберут в сентябре 2023 года

Губернатора Омской области выберут в сентябре 2023 года из-за досрочной отставки Буркова

© РИА Новости / Магомед Чабаев | Перейти в медиабанкУрна на избирательном участке
Урна на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Магомед Чабаев
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Урна на избирательном участке. Архивное фото
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ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Досрочные выборы нового губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального избирательного комитета.
Досрочные выборы главы Омской области состоятся в связи с досрочной отставкой губернатора региона Александра Буркова. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Их назначение планируется на начало июня.
"В соответствии с пунктом 4 статьи 10 федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий", - сообщили в пресс-службе.
Полномочия Александра Буркова должны были истечь в сентябре 2023 года. Об отставке губернатора стало известно вечером 29 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона. Им оказался 37-летний Виталий Хоценко, ранее занимавший должность главы правительства ДНР. Он прилетит в Омск в эту пятницу, 31 марта, а в субботу проведет полноценный рабочий день в новой должности.
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Омская областьАлександр БурковВиталий Хоценко
 
 
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