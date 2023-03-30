https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861925277.html

США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД

США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.03.2023

США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД

США не обращались к РФ по поводу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:54

2023-03-30T17:54

2023-03-30T17:56

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

екатеринбург

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США не обращались к РФ по поводу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Нет, не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

екатеринбург

россия

сша

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мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург, россия, дмитрий песков, евгений иванов (дипломат), сша, в мире