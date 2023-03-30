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США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.03.2023
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17:54 30.03.2023 (обновлено: 17:56 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861925277.html
США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД
США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД - РИА Новости, 30.03.2023
США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД
США не обращались к РФ по поводу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:54
2023-03-30T17:56
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
екатеринбург
россия
дмитрий песков
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сша
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США не обращались к РФ по поводу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Нет, не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html
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екатеринбург
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мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург, россия, дмитрий песков, евгений иванов (дипломат), сша, в мире
Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Екатеринбург, Россия, Дмитрий Песков, Евгений Иванов (дипломат), США, В мире
США не обращались к России по поводу журналиста WSJ, сообщили в МИД

В МИД сообщили, США не обращались к России по поводу журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США не обращались к РФ по поводу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, не обращались", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков
Вчера, 14:05
Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
 
Мария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕкатеринбургРоссияДмитрий ПесковЕвгений Иванов (дипломат)СШАВ мире
 
 
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