https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html

В Германии утверждают, что заполнят хранилища без поставок газа из России

В Германии утверждают, что заполнят хранилища без поставок газа из России - РИА Новости, 30.03.2023

В Германии утверждают, что заполнят хранилища без поставок газа из России

Германия может обеспечить полное заполнение газохранилищ без поставок топлива из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:57

2023-03-30T10:57

2023-03-30T16:20

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Германия может обеспечить полное заполнение газохранилищ без поставок топлива из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Handelsblatt.По его мнению, газохранилища компенсируют колебания потребления газа и таким образом образуют буферную систему для рынка, а политика энергосбережения помогла стране пережить зиму с относительным успехом."Сейчас мы завершаем зиму с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа. <...> Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. Это означает, что мы продолжаем экономно расходовать газ", — заявил Мюллер.Во вторник глава шведского Минэнерго Эбба Буш перед началом заседания совета ЕС по энергетике заявила, что грядущий отопительный сезон в Евросоюзе может сопровождаться рисками, так как отказ от российской нефти и переключение на других поставщиков не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в союзе.По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 5 марта, газохранилища были заполнены на 59,57%. Это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем к этому периоду за прошедшие пять лет. Так, в отопительном сезоне 2021-2022 годов показатель опустился ниже 60% уже 15 декабря.

https://ria.ru/20230328/gas-1861313713.html

https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, германия, европа, россия, евросоюз