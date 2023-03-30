В Германии утверждают, что заполнят хранилища без поставок газа из России
Глава ФСА Германии Мюллер пообещал заполнить газохранилища в стране без помощи России
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Германия может обеспечить полное заполнение газохранилищ без поставок топлива из России, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает Handelsblatt.
По его мнению, газохранилища компенсируют колебания потребления газа и таким образом образуют буферную систему для рынка, а политика энергосбережения помогла стране пережить зиму с относительным успехом.
"Сейчас мы завершаем зиму с относительно полными хранилищами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа. <...> Мы также должны хорошо подготовиться к следующей зиме. Это означает, что мы продолжаем экономно расходовать газ", — заявил Мюллер.
Во вторник глава шведского Минэнерго Эбба Буш перед началом заседания совета ЕС по энергетике заявила, что грядущий отопительный сезон в Евросоюзе может сопровождаться рисками, так как отказ от российской нефти и переключение на других поставщиков не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в союзе.
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 5 марта, газохранилища были заполнены на 59,57%. Это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем к этому периоду за прошедшие пять лет. Так, в отопительном сезоне 2021-2022 годов показатель опустился ниже 60% уже 15 декабря.