https://ria.ru/20230330/gaubitsy-1861760111.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 30.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и села на... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:11

2023-03-30T10:11

2023-03-30T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и села на левобережье Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Никольское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Антоновка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и расчётом, потери противника составили 5 человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным сёлам прилетело 44 снаряда. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html

https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html

херсон

днепр (город)

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины