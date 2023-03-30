https://ria.ru/20230330/gaubitsy-1861760111.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 30.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и села на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:11
2023-03-30T10:11
2023-03-30T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", из которых украинские военные обстреливали города и села на левобережье Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Никольское уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Антоновка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и расчётом, потери противника составили 5 человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным сёлам прилетело 44 снаряда. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html
херсон
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном