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Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле
Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле - РИА Новости, 30.03.2023
Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле
Первый каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань", в котором смогут принять участие представители российских регионов, состоится в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:25
астраханская область
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Первый каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань", в котором смогут принять участие представители российских регионов, состоится в Астрахани 25-28 апреля, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Мероприятие пройдет как в очном, так и в онлайн форматах. Трансляция открытых заседаний конференции будет доступна на сайте форума, что позволит максимально расширить состав слушателей, включив в их число представителей даже самых отдаленных регионов Российской Федерации. В ходе конференции состоятся пленарное и тематическое заседания, выставочная экспозиция "Отечественные решения для информационной безопасности", награждение лауреатов II Всероссийского конкурса "Кубок информационной безопасности регионов" и культурная программа с обзорной экскурсией. Предполагается, что в работе форума "Инфофорум-Астрахань" примут участие руководители и представители федеральных органов власти, ИТ-директора, эксперты, главы компаний-лидеров российского рынка информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, представители предприятий различных отраслей экономики, активно формирующих свою цифровую инфраструктуру и другие.
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин
Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле
Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани с 25 по 28 апреля
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Первый каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань", в котором смогут принять участие представители российских регионов, состоится в Астрахани 25-28 апреля, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
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"25-28 апреля пройдет I Каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань". Тема пленарного заседания: "Важнейшие проблемы информационной безопасности и информационного взаимодействия. Опыт реализации в регионах России", - говорится в сообщении. В открытии форума примет участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
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Мероприятие пройдет как в очном, так и в онлайн форматах. Трансляция открытых заседаний конференции будет доступна на сайте форума, что позволит максимально расширить состав слушателей, включив в их число представителей даже самых отдаленных регионов Российской Федерации.
В ходе конференции состоятся пленарное и тематическое заседания, выставочная экспозиция "Отечественные решения для информационной безопасности", награждение лауреатов II Всероссийского конкурса "Кубок информационной безопасности регионов" и культурная программа с обзорной экскурсией.
Предполагается, что в работе форума "Инфофорум-Астрахань" примут участие руководители и представители федеральных органов власти, ИТ-директора, эксперты, главы компаний-лидеров российского рынка информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, представители предприятий различных отраслей экономики, активно формирующих свою цифровую инфраструктуру и другие.
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