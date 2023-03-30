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Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле

Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле - РИА Новости, 30.03.2023

Каспийский форум информационной безопасности пройдет в Астрахани в апреле

Первый каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань", в котором смогут принять участие представители российских регионов, состоится в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:25

2023-03-30T15:25

2023-03-30T15:25

астраханская область

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Первый каспийский форум информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань", в котором смогут принять участие представители российских регионов, состоится в Астрахани 25-28 апреля, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Мероприятие пройдет как в очном, так и в онлайн форматах. Трансляция открытых заседаний конференции будет доступна на сайте форума, что позволит максимально расширить состав слушателей, включив в их число представителей даже самых отдаленных регионов Российской Федерации. В ходе конференции состоятся пленарное и тематическое заседания, выставочная экспозиция "Отечественные решения для информационной безопасности", награждение лауреатов II Всероссийского конкурса "Кубок информационной безопасности регионов" и культурная программа с обзорной экскурсией. Предполагается, что в работе форума "Инфофорум-Астрахань" примут участие руководители и представители федеральных органов власти, ИТ-директора, эксперты, главы компаний-лидеров российского рынка информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, представители предприятий различных отраслей экономики, активно формирующих свою цифровую инфраструктуру и другие.

https://ria.ru/20230323/tury-1860106872.html

астрахань

астраханская область

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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин