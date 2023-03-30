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"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии
"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии - РИА Новости, 30.03.2023
"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии
Певец Митя Фомин рассказал о смерти друга и звукорежиссера Рифата Замуканова в своей соцсети. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:48
2023-03-30T11:48
2023-03-30T11:48
шоубиз
митя фомин
знаменитости
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МОСКВА, 30 фев – РИА Новости. Певец Митя Фомин рассказал о смерти друга и звукорежиссера Рифата Замуканова в своей соцсети. Причину, по которой не стало Замуканова, артист не назвал.Второго марта звукорежиссеру исполнилось 39 лет. Он не жаловался на здоровье, поэтому для многих его уход из жизни стал неожиданным. По информации СМИ, Митя Фомин и Рифат Замуканов познакомились в одном из московских ночных клубов. Они работали вместе более 10 лет – с самого начала сольной карьеры певца.
https://ria.ru/20230315/arzamasova-1858045686.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
митя фомин, знаменитости
Шоубиз, Митя Фомин, Знаменитости
"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии
Певец Митя Фомин сообщил о смерти своего друга и звукорежиссера Рифата Замуканова
МОСКВА, 30 фев – РИА Новости. Певец Митя Фомин рассказал о смерти друга и звукорежиссера Рифата Замуканова в своей соцсети.
«
"Я запомню тебя харизматичным, с неповторимым чувством юмора, всегда лёгким на подъём и неунывающим. Ты умел обаять, влюблять и фонтанировать невероятными рассказами, как барон Мюнхгаузен! В любой момент мог отшутиться на иностранном языке и поймать море комплиментов, потому что ты был душой компании! Плачу. Прости, что не уберегли", – написал Фомин.
Причину, по которой не стало Замуканова, артист не назвал.
Второго марта звукорежиссеру исполнилось 39 лет. Он не жаловался на здоровье, поэтому для многих его уход из жизни стал неожиданным.
«
"Как же так? Светлая память!", "Не верится. В голове не укладывается!", "Мои глубочайшие соболезнования!", "Только на днях с ним переписывались", – отреагировали знакомые звукорежиссера.
По информации СМИ, Митя Фомин и Рифат Замуканов познакомились в одном из московских ночных клубов. Они работали вместе более 10 лет – с самого начала сольной карьеры певца.
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