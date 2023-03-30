https://ria.ru/20230330/fomin-1861778350.html

"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии

"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии - РИА Новости, 30.03.2023

"Прости, что не уберегли": Митя Фомин рассказал о личной трагедии

Певец Митя Фомин рассказал о смерти друга и звукорежиссера Рифата Замуканова в своей соцсети. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:48

2023-03-30T11:48

2023-03-30T11:48

шоубиз

митя фомин

знаменитости

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МОСКВА, 30 фев – РИА Новости. Певец Митя Фомин рассказал о смерти друга и звукорежиссера Рифата Замуканова в своей соцсети. Причину, по которой не стало Замуканова, артист не назвал.Второго марта звукорежиссеру исполнилось 39 лет. Он не жаловался на здоровье, поэтому для многих его уход из жизни стал неожиданным. По информации СМИ, Митя Фомин и Рифат Замуканов познакомились в одном из московских ночных клубов. Они работали вместе более 10 лет – с самого начала сольной карьеры певца.

https://ria.ru/20230315/arzamasova-1858045686.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

митя фомин, знаменитости