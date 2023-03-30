https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек

При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек - РИА Новости, 30.03.2023

При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин, передает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T05:53

2023-03-30T05:53

2023-03-30T09:46

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин, передает телеканал ABS-CBN со ссылкой на власти. "По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара на коммерческом судне у побережья Басилана в среду... В числе погибших не менее трех детей", — говорится в сообщении. Как отмечается, судно Lady Mary Joy перевозило около 200 пассажиров, когда произошло возгорание у острова Балук-Балук.По словам губернатора Джима Хатамана-Саллимана, большую часть пассажиров удалось спасти, семь человек остаются пропавшими без вести. Еще 14 человек госпитализированы.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852283071.html

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