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При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек
При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек - РИА Новости, 30.03.2023
При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин, передает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T05:53
2023-03-30T05:53
2023-03-30T09:46
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин, передает телеканал ABS-CBN со ссылкой на власти. "По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара на коммерческом судне у побережья Басилана в среду... В числе погибших не менее трех детей", — говорится в сообщении. Как отмечается, судно Lady Mary Joy перевозило около 200 пассажиров, когда произошло возгорание у острова Балук-Балук.По словам губернатора Джима Хатамана-Саллимана, большую часть пассажиров удалось спасти, семь человек остаются пропавшими без вести. Еще 14 человек госпитализированы.
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в мире, филиппины
При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек
ABS-CBN: на Филиппинах погибли по меньшей мере 12 человек при пожаре на пассажирском судне
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин, передает телеканал ABS-CBN
со ссылкой на власти.
"По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара на коммерческом судне у побережья Басилана в среду... В числе погибших не менее трех детей", — говорится в сообщении.
Как отмечается, судно Lady Mary Joy перевозило около 200 пассажиров, когда произошло возгорание у острова Балук-Балук.
По словам губернатора Джима Хатамана-Саллимана, большую часть пассажиров удалось спасти, семь человек остаются пропавшими без вести. Еще 14 человек госпитализированы.
У берегов Филиппин произошло землетрясение