https://ria.ru/20230330/feyki-1861909023.html

Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках

Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках - РИА Новости, 30.03.2023

Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках

Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:04

2023-03-30T17:04

2023-03-30T17:10

московский физико-технический институт

вооруженные силы рф

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева.Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений.

https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московский физико-технический институт, вооруженные силы рф, россия, происшествия, москва