https://ria.ru/20230330/feyki-1861909023.html
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках - РИА Новости, 30.03.2023
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках
Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:04
2023-03-30T17:04
2023-03-30T17:10
московский физико-технический институт
вооруженные силы рф
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева.Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений.
https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский физико-технический институт, вооруженные силы рф, россия, происшествия, москва
Московский физико-технический институт, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Москва
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках
Замглавы научно-технологического центра МФТИ Москалева задержали по делу о фейках об армии
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева.
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"Следствие просит арестовать Москалева до 22 мая, сейчас уже суд будет выходить в процесс", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений.
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