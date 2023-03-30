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Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках - РИА Новости, 30.03.2023
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17:04 30.03.2023 (обновлено: 17:10 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/feyki-1861909023.html
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках - РИА Новости, 30.03.2023
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках
Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:04
2023-03-30T17:10
московский физико-технический институт
вооруженные силы рф
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева.Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений.
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московский физико-технический институт, вооруженные силы рф, россия, происшествия, москва
Московский физико-технический институт, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Москва
Замглавы научно-технологического центра МФТИ задержали по делу о фейках

Замглавы научно-технологического центра МФТИ Москалева задержали по делу о фейках об армии

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев задержан по уголовному делу о фейках о ВС РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Дорджиева.
«
"Следствие просит арестовать Москалева до 22 мая, сейчас уже суд будет выходить в процесс", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России
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Московский физико-технический институтВооруженные силы РФРоссияПроисшествияМосква
 
 
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