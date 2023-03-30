https://ria.ru/20230330/evro-1861876507.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 30.03.2023

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей

Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:44

2023-03-30T15:44

2023-03-30T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи.Курс евро на 15:33 повышался на 22 копейки до 84,02 рубля. Рост к уровню закрытия вчерашних торгов составил 21,5 копейки. Американская валюта при это торговалась по 77,10 рубля за доллар расчетами "завтра". Снижение составило шесть копеек.Юань терял две копейки, до 11,18 рубля.

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия