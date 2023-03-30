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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 30.03.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:44 30.03.2023 (обновлено: 16:42 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/evro-1861876507.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 30.03.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей
Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:44
2023-03-30T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи.Курс евро на 15:33 повышался на 22 копейки до 84,02 рубля. Рост к уровню закрытия вчерашних торгов составил 21,5 копейки. Американская валюта при это торговалась по 77,10 рубля за доллар расчетами "завтра". Снижение составило шесть копеек.Юань терял две копейки, до 11,18 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные Купюры евро разного номинала
Денежные Купюры евро разного номинала - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные Купюры евро разного номинала. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи.
Курс евро на 15:33 повышался на 22 копейки до 84,02 рубля. Рост к уровню закрытия вчерашних торгов составил 21,5 копейки.
Американская валюта при это торговалась по 77,10 рубля за доллар расчетами "завтра". Снижение составило шесть копеек.
Юань терял две копейки, до 11,18 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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