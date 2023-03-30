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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей - РИА Новости, 30.03.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей
Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:44
2023-03-30T15:44
2023-03-30T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных Мосбиржи.Курс евро на 15:33 повышался на 22 копейки до 84,02 рубля. Рост к уровню закрытия вчерашних торгов составил 21,5 копейки. Американская валюта при это торговалась по 77,10 рубля за доллар расчетами "завтра". Снижение составило шесть копеек.Юань терял две копейки, до 11,18 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Курс европейской валюты пробил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля прошлого года на фоне укрепления евро к доллару на рынке Forex, следует из данных
Мосбиржи.
Курс евро на 15:33 повышался на 22 копейки до 84,02 рубля. Рост к уровню закрытия вчерашних торгов составил 21,5 копейки.
Американская валюта при это торговалась по 77,10 рубля за доллар расчетами "завтра". Снижение составило шесть копеек.
Юань терял две копейки, до 11,18 рубля.