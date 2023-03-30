https://ria.ru/20230330/estoniya-1861823952.html

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией - РИА Новости, 30.03.2023

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией

Действие соглашения между Россией и Эстонской Республикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, соответствующее официальное... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:05

2023-03-30T13:05

2023-03-30T13:23

россия

эстония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

таможня

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Эстонской Республикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Двадцать шестого марта 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html

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Владимир Лаврентьев

россия, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, таможня