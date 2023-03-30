https://ria.ru/20230330/estoniya-1861823952.html
Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией
Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией - РИА Новости, 30.03.2023
Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией
Действие соглашения между Россией и Эстонской Республикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, соответствующее официальное... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:05
2023-03-30T13:05
2023-03-30T13:23
россия
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
таможня
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Эстонской Республикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Двадцать шестого марта 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, таможня
Россия, Эстония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, таможня
Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией
МИД: Россия прекратила действие соглашения с Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах