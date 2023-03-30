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Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:25
2023-03-30T06:25
2023-03-30T12:15
общество
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат. "Одним из наиболее эффективных средств были компенсационно-восстановительные меры, когда человеку назначалась выплата по решению Европейского суда, который считал, что было допущено нарушение, и мы эти выплаты осуществляли… Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.Она отметила, что налогоплательщик формирует тот фонд, из которого содержится правоохранительная система, которая должна найти преступника и возместить причиненный ущерб. "Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт", - добавила омбудсмен. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека
Москалькова предложила перенять у ЕСПЧ опыт системы компенсационных выплат
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат.
"Одним из наиболее эффективных средств были компенсационно-восстановительные меры, когда человеку назначалась выплата по решению Европейского суда, который считал, что было допущено нарушение, и мы эти выплаты осуществляли… Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что налогоплательщик формирует тот фонд, из которого содержится правоохранительная система, которая должна найти преступника и возместить причиненный ущерб.
"Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт", - добавила омбудсмен.
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