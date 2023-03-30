Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 30.03.2023 (обновлено: 12:15 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/espch-1861734724.html
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:25
2023-03-30T12:15
общество
татьяна москалькова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат. "Одним из наиболее эффективных средств были компенсационно-восстановительные меры, когда человеку назначалась выплата по решению Европейского суда, который считал, что было допущено нарушение, и мы эти выплаты осуществляли… Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.Она отметила, что налогоплательщик формирует тот фонд, из которого содержится правоохранительная система, которая должна найти преступника и возместить причиненный ущерб. "Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт", - добавила омбудсмен. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861729576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека

Москалькова предложила перенять у ЕСПЧ опыт системы компенсационных выплат

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат.
"Одним из наиболее эффективных средств были компенсационно-восстановительные меры, когда человеку назначалась выплата по решению Европейского суда, который считал, что было допущено нарушение, и мы эти выплаты осуществляли… Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что налогоплательщик формирует тот фонд, из которого содержится правоохранительная система, которая должна найти преступника и возместить причиненный ущерб.
"Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт", - добавила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Буду разбираться: Москалькова о потерях в зарплате медиков в прифронтовой зоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне
Вчера, 03:21
 
ОбществоТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала