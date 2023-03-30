https://ria.ru/20230330/energomoschnosti-1861836624.html

Предмостовой зоне Благовещенск – Хэйхэ нужны дополнительные энергомощности

Предмостовой зоне Благовещенск – Хэйхэ нужны дополнительные энергомощности - РИА Новости, 30.03.2023

Предмостовой зоне Благовещенск – Хэйхэ нужны дополнительные энергомощности

Предмостовой зоне в районе международной переправы Благовещенск – Хэйхэ требуются дополнительные инвестиции по развитию энергетической мощности, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:41

2023-03-30T13:41

2023-03-30T13:41

амурская область

экономика

благовещенск

хэйхэ

амурская область

василий орлов (губернатор)

росгранстрой

снг

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Предмостовой зоне в районе международной переправы Благовещенск – Хэйхэ требуются дополнительные инвестиции по развитию энергетической мощности, сообщило правительство Амурской области. Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в заседании совета при полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе. В повестке один из вопросов - организация пунктов пропуска через государственную границу и развитие экспорта. "Сегодня обсуждались очень важные для нас темы - это развитие экспортного потенциала и строительство соответствующей инфраструктуры. В Амурской области с прошлого года работает международный автомобильный мост. В связи с тем, что полноценный пункт пропуска не достроен, сегодня движение по мосту организовано по временной схеме. Для дальнейшего развития предмостовой зоны требуются дополнительные инвестиции в увеличение энергетической мощности. Предварительная потребность - 2,5 мегаватт", - рассказал Орлов. В предмостовой зоне строится современный мультимодальный логистический комплекс, сейчас завершается первый из трех этапов реализации этого проекта. Также Орлов подчеркнул, что пункт пропуска на международном автомобильном мосту Благовещенск - Хэйхэ должен быть завершен к концу года. За это отвечает Росгранстрой. "Надеемся, что поручение председателя правительства РФ будет выполнено в соответствии с намеченными планами. Полноценный пункт пропуска позволит расширить пропускную способность моста до 700 грузовых автомобилей в сутки и в перспективе открыть пассажирское сообщение", - сказал губернатор. Сейчас по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ в среднем проходит 158 автомобилей в сутки. С момента открытия по нему перевезено более 220 тысяч тонн грузов. Напомним, с 3 января российский пункт пропуска переведен на круглосуточный режим работы в одностороннем порядке. Также глава Приамурья отметил на заседании, что в прошлом году внешняя торговля области показала уверенный рост: внешнеторговый оборот вырос на 76%, экспорт – на 26%, несырьевой неэнергетический экспорт – почти на 40%, здесь зафиксирован рост по целому ряду позиций – соевые бобы, соевое масло, соевый лецитин, а также шпон и натуральные пищевые добавки. Основные торговые партнеры по экспорту - дружественные страны Азии и СНГ – Китай, ОАЭ, Турция, Монголия, Армения. На этот год задача расширить контакты с новыми партнерами - Индией, Узбекистаном, Сингапуром, Малайзией, Вьетнамом. Также обсуждался формат "АмурЭкспоФорума", он состоится 26-28 мая. Его особенность в том, что он будет проводиться и Благовещенске и китайском Хэйхэ и впервые станет выездной площадкой Восточного экономического форума. "Он будет полностью посвящен развитию российско-китайских отношений, поэтому сегодня мы обсудили основные темы форума, это очень важное мероприятие", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20230330/amurskaya-1861829975.html

https://ria.ru/20230322/gazifikatsiya-1859680744.html

https://ria.ru/20230324/monogorod-1860386260.html

благовещенск

хэйхэ

амурская область

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экономика, благовещенск, хэйхэ, амурская область, василий орлов (губернатор), росгранстрой, снг