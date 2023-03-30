https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

Российской электронике дали преимущество при госзакупках

Российской электронике дали преимущество при госзакупках - РИА Новости, 30.03.2023

Российской электронике дали преимущество при госзакупках

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:36

2023-03-30T14:36

2023-03-30T14:52

российская электроника

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок."Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета. Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", - сообщил Мишустин на совещании кабмина.По его словам, если на конкурс поступит такая заявка, у электроники с российскими процессорами будет приоритет."В случае отсутствия подобного предложения его получит наша электроника с зарубежными компонентами", - добавил Мишустин.Иностранная электронная техника будет закупаться только при условии отсутствия конкурентов из России, заявил гон."Что касается иностранной техники, то эта закупка станет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России", - сказал Мишустин на совещании правительства.По его словам, такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средней и долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html

https://ria.ru/20230317/elektronika-1858481685.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российская электроника, экономика, михаил мишустин