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Российской электронике дали преимущество при госзакупках - РИА Новости, 30.03.2023
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14:36 30.03.2023 (обновлено: 14:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html
Российской электронике дали преимущество при госзакупках
Российской электронике дали преимущество при госзакупках - РИА Новости, 30.03.2023
Российской электронике дали преимущество при госзакупках
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:36
2023-03-30T14:52
российская электроника
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок."Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета. Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", - сообщил Мишустин на совещании кабмина.По его словам, если на конкурс поступит такая заявка, у электроники с российскими процессорами будет приоритет."В случае отсутствия подобного предложения его получит наша электроника с зарубежными компонентами", - добавил Мишустин.Иностранная электронная техника будет закупаться только при условии отсутствия конкурентов из России, заявил гон."Что касается иностранной техники, то эта закупка станет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России", - сказал Мишустин на совещании правительства.По его словам, такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средней и долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html
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российская электроника, экономика, михаил мишустин
Российская электроника, Экономика, Михаил Мишустин
Российской электронике дали преимущество при госзакупках

Мишустин подписал постановления о преимуществе отечественной электроники в госзакупках

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПроизводство термоэлектрических элементов
Производство термоэлектрических элементов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Производство термоэлектрических элементов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о преимуществе отечественной электроники в ходе госзакупок.
"Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета. Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", - сообщил Мишустин на совещании кабмина.
По его словам, если на конкурс поступит такая заявка, у электроники с российскими процессорами будет приоритет.
"В случае отсутствия подобного предложения его получит наша электроника с зарубежными компонентами", - добавил Мишустин.
Иностранная электронная техника будет закупаться только при условии отсутствия конкурентов из России, заявил гон.
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"Что касается иностранной техники, то эта закупка станет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России", - сказал Мишустин на совещании правительства.
По его словам, такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средней и долгосрочной перспективе.
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