https://ria.ru/20230330/eksport-1861847750.html
Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32%
Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32% - РИА Новости, 30.03.2023
Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32%
Объем экспорта подмосковной продукции в Индию в 2022 году вырос на 32% - до 1,3 миллиарда долларов, рассказала журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:13
2023-03-30T14:13
2023-03-30T14:13
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Объем экспорта подмосковной продукции в Индию в 2022 году вырос на 32% - до 1,3 миллиарда долларов, рассказала журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Наиболее существенный рост по экспорту показали электроприборы, а также стекло и изделия из него."Индия в 2022 году вошла в первую тройку экспортных направлений Московской области. По сравнению с 2021 годом объем экспорта из Подмосковья в Индию в 2022 году вырос на 32% и составил 1,3 миллиарда долларов", - сказала Зиновьева.Она добавила, что в тройку основных экспортных направлений Подмосковья также вошли Белоруссия (1,9 миллиарда долларов) и Казахстан (1,7 миллиарда долларов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), индия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Объем экспорта подмосковной продукции в Индию в 2022 году вырос на 32% - до 1,3 миллиарда долларов, рассказала журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Наиболее существенный рост по экспорту показали электроприборы, а также стекло и изделия из него.
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"Индия в 2022 году вошла в первую тройку экспортных направлений Московской области. По сравнению с 2021 годом объем экспорта из Подмосковья в Индию в 2022 году вырос на 32% и составил 1,3 миллиарда долларов", - сказала Зиновьева.
Она добавила, что в тройку основных экспортных направлений Подмосковья также вошли Белоруссия
(1,9 миллиарда долларов) и Казахстан
(1,7 миллиарда долларов).