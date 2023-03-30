https://ria.ru/20230330/eksport-1861847750.html

Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32%

Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32% - РИА Новости, 30.03.2023

Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32%

Объем экспорта подмосковной продукции в Индию в 2022 году вырос на 32% - до 1,3 миллиарда долларов, рассказала журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:13

2023-03-30T14:13

2023-03-30T14:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

индия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Объем экспорта подмосковной продукции в Индию в 2022 году вырос на 32% - до 1,3 миллиарда долларов, рассказала журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Наиболее существенный рост по экспорту показали электроприборы, а также стекло и изделия из него."Индия в 2022 году вошла в первую тройку экспортных направлений Московской области. По сравнению с 2021 годом объем экспорта из Подмосковья в Индию в 2022 году вырос на 32% и составил 1,3 миллиарда долларов", - сказала Зиновьева.Она добавила, что в тройку основных экспортных направлений Подмосковья также вошли Белоруссия (1,9 миллиарда долларов) и Казахстан (1,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230330/traktory-1861828394.html

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индия

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), индия