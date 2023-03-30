https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html

Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2023

Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций

Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем, это... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:26

2023-03-30T12:26

2023-03-30T12:26

европа

цены на нефть

венгрия

сша

петер сийярто

виктор орбан

ласло кевер

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем, это снижает европейскую конкурентноспособность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Одно из последствий ошибочного выбора Брюсселя в том, что европейская конкурентноспособность в драматических масштабах снижается в общемировом отношении. Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию", - сказал Сийярто, выступая в Венгерской торгово-промышленной палате. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. В мае Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".

https://ria.ru/20230327/shutka-1860806536.html

https://ria.ru/20230330/vengriya-1861741380.html

европа

венгрия

сша

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европа, цены на нефть, венгрия, сша, петер сийярто, виктор орбан, ласло кевер, санкции в отношении россии, экономика, в мире