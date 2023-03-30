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Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2023
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12:26 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2023
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций
Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем, это... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:26
2023-03-30T12:26
европа
цены на нефть
венгрия
сша
петер сийярто
виктор орбан
ласло кевер
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем, это снижает европейскую конкурентноспособность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Одно из последствий ошибочного выбора Брюсселя в том, что европейская конкурентноспособность в драматических масштабах снижается в общемировом отношении. Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию", - сказал Сийярто, выступая в Венгерской торгово-промышленной палате. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. В мае Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".
https://ria.ru/20230327/shutka-1860806536.html
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европа, цены на нефть, венгрия, сша, петер сийярто, виктор орбан, ласло кевер, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Европа, Цены на нефть, Венгрия, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Ласло Кевер, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
Глава МИД Венгрии объяснил ошибочность антироссийских санкций

Сийярто: экономике ЕС сложно конкурировать с США и Китаем из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США и в три раза за электричество по сравнению с Китаем, это снижает европейскую конкурентноспособность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Одно из последствий ошибочного выбора Брюсселя в том, что европейская конкурентноспособность в драматических масштабах снижается в общемировом отношении. Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь в Европе переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию", - сказал Сийярто, выступая в Венгерской торгово-промышленной палате.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. В мае Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".
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ЕвропаЦены на нефтьВенгрияСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанЛасло КеверСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
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