https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html

Запад спасет экономическая НАТО

Запад спасет экономическая НАТО - РИА Новости, 30.03.2023

Запад спасет экономическая НАТО

Андерс Фог Расмуссен высказал простую и понятную мысль: настоящие демократии должны создать свою экономическую НАТО, то есть организацию, которая не давала бы... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:12

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Андерс Фог Расмуссен высказал простую и понятную мысль: настоящие демократии должны создать свою экономическую НАТО, то есть организацию, которая не давала бы автократическому Китаю вводить против них санкции.Расмуссену виднее, как такое делается, потому что он был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах. А сейчас, кроме того, что он советник президента Украины, он еще и один из основоположников конторы "Альянс демократий". И в качестве такового организовывал среди других персонажей второй виртуальный "саммит за демократию", проходящий на этой неделе под мощной эгидой лично Джо Байдена. Все правильно, какая же демократия без НАТО и Украины. Вот байденовскому саммиту он и предлагал, помимо прочего, свою идею.Экономическая НАТО — тут имеется в виду аналог пятой статьи устава Североатлантического блока, а он на этой статье и строится. Как только злобный враг нападает на любую страну-члена, все прочие, как гласит эта статья, обязаны пойти на него войной. Так вот, надо, чтобы точно так же хорошие люди реагировали на любые экономические санкции, вводимые против демократий Китаем и другими автократическими режимами.Тут, конечно, есть о чем с грустью поговорить. С одной стороны, Пекин в целом и в принципе против санкций где-либо в мире, потому что они незаконны и вообще мешают глобальной экономике. И стратегическая цель Китая в том, чтобы санкций нигде и никаких не было. С другой стороны, с волками жить — по-волчьи выть, и когда китайцев уж очень достают очередными нападками и провокациями, они вводят санкции. Так было с Литвой с ее протайваньскими забавами, так было с Австралией, и с последней Пекин только сейчас ведет переговоры о снятии хотя бы части санкций.Расмуссен же предлагает разработать стандартный ответ на любые китайские санкции против какой бы то ни было страны или корпорации, то есть быть к ним заранее готовыми. Чтобы все демократии в автоматическом режиме оказали пострадавшему немедленную помощь деньгами и вещами (например, взяли на себя товарные потоки, вдруг пересохшие на китайском направлении).Заметим изящество мысли: если мы, хорошие, подвергаем кого-то санкциям, то это ничего. А вот если они нас — тут никак.Однако светлая сторона дела в следующем: вообще-то, здесь у нас яркое признание того, что не один Запад умеет вводить санкции и что там этого оружия кто-то уже и боится.Кроме того, идея о пятой статье сомнительная. Почему? А дело в том, что в Китае, на острове Хайнань, на этой же неделе заработал очередной ежегодный форум в Боао. Невиртуальный, скромный, не на сто с лишним стран, а всего-то на 50 (в том числе на высшем уровне), поскольку тут речь идет только о перспективах экономики Азии. И вот на этом китайском форуме засветились цифры, показывающие, почему не каждый захочет бодаться с Китаем и играть в игру "чьи санкции страшнее".Например, Кристалина Георгиева, глава МВФ, сообщает собравшимся, что в 2023 году треть прироста мирового ВВП будет китайским. И каждый приращенный в Китае доллар породит 0,3 доллара такого же роста в странах Азии — и не только там.В докладе, розданном участникам перед началом форума, напоминается: в текущем году рост экономики Азии в целом может оставить 4,5 процента. А в мире — тут цифры разные: от 1,7 до 2,9 процента. То есть какие-то неазиатские части мира вообще могут остаться на нуле (если повезет).Все вместе означает то, что нам и так видно. То, что западникам нравится называть демократиями, в лучшем случае застынет на месте — это если нынешний кризис не перерастет в катастрофу. И если мир в целом и покажет рывок вперед и вверх, то только благодаря Китаю и прочим автократиям. А из этого можно сделать простой вывод: с таким ресурсом Западу лучше не начинать (точнее, не продолжать) свои любимые санкционные игры. У не-Запада в этих играх запас прочности грозит оказаться куда больше.

https://ria.ru/20230326/ekonomika-1860727810.html

https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html

https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html

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аналитика, китай, азия, нато, мвф, андерс фог расмуссен, джо байден, кристалина георгиева, мировая экономика