https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html
В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса
В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса - РИА Новости, 30.03.2023
В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса
Пирамида Хеопса в Гизе будет с июня закрыта для посещений, сообщило министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:46
2023-03-30T10:46
2023-03-30T10:46
туризм
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гиза
египет
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КАИР, 30 мар — РИА Новости. Пирамида Хеопса в Гизе будет с июня закрыта для посещений, сообщило министерство туризма и древностей Египта. "Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса", — говорится в заявлении ведомства в соцсети.Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамида Хеопса (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Пирамида сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гиза, египет, пирамиды, каир (город)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гиза, Египет, пирамиды, Каир (город)
В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса
В Египте с июня закроют для посещения туристов пирамиду Хеопса из-за работ по реставрации
КАИР, 30 мар — РИА Новости. Пирамида Хеопса в Гизе будет с июня закрыта для посещений, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса", — говорится в заявлении ведомства в соцсети.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром
. Возраст памятников превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
Пирамида Хеопса (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Пирамида сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.
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