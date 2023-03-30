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ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС - РИА Новости, 30.03.2023
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18:58 30.03.2023 (обновлено: 20:55 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/eek-1861961824.html
ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС
ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС - РИА Новости, 30.03.2023
ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС
Повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц продлили на полгода, сообщается в телеграм-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:58
2023-03-30T20:55
экономика
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц продлили на полгода, сообщается в телеграм-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Уточняется, что речь идет о товарах стоимостью до 1000 евро и весом до 31 килограмма, которые доставляются перевозчиком или почтовыми отправлениями, проносятся пешком или ввозятся багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного. В случае, если цена товаров окажется выше установленной суммы или груз будет тяжелее 31 килограмма, пошлина составит 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за каждый килограмм превышения.Как подчеркнули в ЕЭК, ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.Заместитель министра экономического развития Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил, что решение, принятое советом ЕЭК, за год уже показало эффективность поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров. Он подчеркнул, что совместно с партнерами по ЕАЭС Москва создает критерии, которые будут учитывать при дальнейшем изучении вопроса о необходимости беспошлинного порога с учетом интересов производителей.
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экономика, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия
Экономика, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Россия
ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС

ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц до 1 октября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПочтовый таможенный пост в аэропорту Внуково
Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц продлили на полгода, сообщается в телеграм-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Уточняется, что речь идет о товарах стоимостью до 1000 евро и весом до 31 килограмма, которые доставляются перевозчиком или почтовыми отправлениями, проносятся пешком или ввозятся багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного. В случае, если цена товаров окажется выше установленной суммы или груз будет тяжелее 31 килограмма, пошлина составит 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за каждый килограмм превышения.
Как подчеркнули в ЕЭК, ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Заместитель министра экономического развития Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил, что решение, принятое советом ЕЭК, за год уже показало эффективность поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров. Он подчеркнул, что совместно с партнерами по ЕАЭС Москва создает критерии, которые будут учитывать при дальнейшем изучении вопроса о необходимости беспошлинного порога с учетом интересов производителей.
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ЭкономикаЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияРоссия
 
 
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